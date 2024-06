Enxampen un motorista a 121 km/h en un carrer de Girona amb 30 km/h de límit de velocitat

La Policia Municipal de Girona ha caçat un motorista anat a una velocitat molt elevada pel barri de Pedret.

En un control de velocitat, el radar el va enxampar aquesta setmana quadriplicant la velocitat màxima permesa al carrer Pedret. El cinemòmetre el va captar circulant a 121 km/hora, on la velocitat està limitada a 30 km/hora.

Arran dels fets, els agents de la secció de Trànsit van instruir diligències penals contra el conductor per l'excés de velocitat. Va quedar denunciat per ser presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir per sobre de la velocitat permesa.

Aquest cas s'ha produït mentre la Policia Municipal de Girona realitzava un dels controls de velocitat programats que es fan cada setmana a les principals vies de la ciutat per disminuir l'accidentalitat, segons fonts municipals.