Expulsen al Marroc un multireincident que creava alarma a Girona

La Policia Nacional ha expulsat al Marroc un delinqüent multireincident que creava alarma a la ciutat de Girona.

Es tracta d'un home de 40 anys que acumulava més de 30 detencions policials i cinc condemnes judicials. La majoria per delictes de contra el patrimoni sobretot per robatoris amb força en domicilis i vehicles i algun robatori violent. També comptava amb antecedents per atemptat contra els agents de l'autoritat.

El van detenir el mes d'abril passat en base de la llei d'estrangeria i per fer-ho van muntar un dispositiu policial per localitzar-lo en el qual van disposar de la col·laboració dels Mossos d’Esquadra. En el moment de l'arrest es va mostrar violent contra la policia.

Després de detenir-lo, els agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria de Girona de la Policia Nacional van comprovar la seva situació irregular i van sol·licitar al Jutge de Guàrdia l'internament al CIE (Centre d'Internament d'Estrangers) de Barcelona amb l'objectiu de poder sol·licitar les causes judicials pendents i materialitzar l'Ordre d'Expulsió que pesava sobre ell.

Els agents van realitzar els tràmits administratius per poder expulsar-lo i posteriorment, el van traslladar a l'aeroport Adolfo Suarez Madrid-Barajas, on funcionaris de la Unitat Central d'Expulsions i Repatriacions (UCER) el van traslladar en avió al seu país d'origen.

Des de la Policia Nacional recorden que la tasca dels grups d'estrangeria s'emmarca dins de l'objectiu del cos d'expulsar ciutadans estrangers irregulars, que compten amb antecedents policials i condemnes judicials. Des de la Policia Nacional es recorda que la “multireincidència” és un objectiu prioritari-