El PSC reclama més controls ambientals a la planta de Campdorà

El grup municipal PSC-Girona pel Canvi ha expressat la seva preocupació per la nova planta de valorització energètica de Campdorà. La regidora Carla Aguilera ha explicat que “hem demanat a la moció que debatrem el ple dilluns que l'Agència de Residus de Catalunya implementi mesures estrictes de control ambiental per assegurar que la planta compleixi amb els estàndards més alts de protecció del medi ambient i la salut pública”.

"La transformació de la planta d'incineració de residus municipals en una planta de valorització energètica és un pas important cap a la sostenibilitat, però hem de garantir que aquesta transició es faci de manera segura i responsable" ha declarat Aguilera. La regidora ha destacat la necessitat de fer una anàlisi exhaustiva del sòl, les aigües subterrànies i l'aire als municipis de Girona, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Celrà abans de la posada en marxa de la planta. Aquesta anàlisi ha de ser pública i periòdica per assegurar la transparència i el control continuat dels nivells de contaminació.

"Els veïns dels municipis afectats mereixen saber que la seva salut i el seu entorn estan protegits. Per això, demanem que es facin informes detallats i regulars que mostrin l'estat del sòl i la qualitat de l'aire i l'aigua" ha afirmat Aguilera. Els treballs de transformació de la planta de Campdorà han de finalitzar a finals d'aquest any, amb la previsió de posar-la en marxa a principis de 2025. Aguilera ha insistit que el compliment de les normatives ambientals és essencial per a aquesta nova etapa.

Finalment, la regidora ha demanat que els resultats de les anàlisis es traslladin al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a l’Agència de Residus de Catalunya, a Trargisa i als Ajuntaments de Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Celrà. "Aquest projecte només tindrà èxit si es garanteix la protecció del medi ambient i la salut dels nostres ciutadans. Estem compromesos a vetllar perquè així sigui" ha conclòs Carla Aguilera.