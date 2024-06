Rebaixada una condemna de violació i segrest per la llei del sí és sí

El Tribunal Suprem ha rebaixat una condemna imposada per l’Audiència de Girona contra un home per segrestar i violar la seva exparella amb qui conviva a Salt el 2021. La sentència de l’Audiència, imposada el maig de 2022, va condemnar-lo a 11 anys de presó per una suma de delictes que implicava agressió sexual, retenció il·legal i Salt. Aquesta sentència es va interposar abans de la posada en marxa de la polèmica Llei Orgànica 10/2022, coneguda com la Llei només sí és sí.

L’acusat va recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però aquest tribunal va confirmar la resolució sense fer cap modificació.

El cas va arribar al Suprem, l’últim tribunal ordinari a qui podia acudir l’acusat. El recurs es va interposar quan ja s’havia aprovat la nova llei sexual, i abans que s’aprovessin les modificacions fetes per l’executiu per pal·liar l’onada de rebaixes de condemna que va comportar.

La defensa va al·legar al Suprem que l’Audiència havia condemnat l’acusat sense proves contundents que poguessin destruir el principi de presumpció d’innocència. També assegurava que s’havia fet una suma de la pena superior a la que seria justa. Cap de les seves al·legacions feia referència a una revisió de sentència per la posada en marxa de la nova llei sexual. Amb tot, el Suprem ha actuat d’instància perquè el marc penològic de la llei nova l’afavoria.

Concretament, la pena mínima pel mateix delicte passava dels 9 anys fins als 7. En el primer marc legal, les penes per aquest delicte s’havien de calcular entre els 9 i els 12 anys perquè es tractava d’una agressió sexual (s’hi inclou violència) amb l’agreujant de parentesc. En canvi, la nova llei eixamplava la forquilla per una agressió sexual agreujava i situava les penes dels 6 fins als 12 anys. Fent el càlcul total de la pena sumada a les altres dues penes pels delictes de lesions i detenció il·legal, tot plegat amb el mètode de càlcul del concurs medial que s’aplica quan els delictes estan connectats entre si, la suma total és de 9 anys i 9 mesos.

La sentència, que és ferma, també ha imposat al processat la prohibició de treballar o dur a terme activitats amb menors durant cinc anys posteriors a la pena de presó.

Segrest al cotxe fins a Mollet

Cap a les cinc de la tarda del 23 de gener de 2020, l’acusat, que llavors tenia 55 anys, va segrestar la víctima, que en tenia 22, a Salt amb el pretext d’anar a dinar al municipi amb cotxe. Un cop va ser dalt el cotxe, l’acusat va conduir cap a l’autopista en direcció Barcelona, impedint qualsevol intent de la víctima de frenar el vehicle, i ignorant les seves demandes de tornar-la a casa. El processat va aturar-se en un parc allunyat de Mollet del Vallès. Allí li va proposar de tenir relacions sexuals, però la víctima va refusar. La noia va aconseguir sortir del cotxe per fugir, però ell la va atrapar i la va fer caure a terra, colpejant-la amb els peus i les mans i tornant-la a amenaçar. La va arrossegar fins al cotxe i un cop dins la va violar.