Salt inverteix més de 117.000 euros amb un nou parc infantil i millores a l’enllumenat a la plaça Catalunya

L’Ajuntament de Salt ha executat tot un seguit de millores al sector del parc infantil de la plaça Catalunya del municipi que ha suposat una inversió superior als 117.000 euros. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, aquesta inversió s’ha renovat tots els elements de jocs per a infants i el posterior tractament del terreny per garantir la seguretat dels infants i adolescents que en siguin usuaris. Aquesta operació ha permès completar la renovació dels jocs infantils de plaça Catalunya, ja que a final d’any ja s’havien susbtituït els elements de joc a tocar del Mas Mota, en una operació que va suposar una inversió superior als 23.800 euros.

El govern continua així amb el compromís d’anar renovant els jocs infantils d’arreu del municipi, un compromís que ja s’havia adquirit en el mandat passat, que en aquest mandat es manté i que el pressupost anual comtempla amb una partida de 100.000 euros per garantir la renovació cada any d’alguns elements de parcs infantils. En els darrers anys s’han canviat els parcs infantils del parc de la Massana, del parc Monar, així com de la plaça Pau Casals, Jardí de les Filadores o la plaça president Lluís Companys, entre d’altres. A més, als nous parcs infantils que s’instal·len s’incoporen elements inclusius que permetin l’ús d’aquests espais per a tots els infants.

En aquesta ocasió, la inversió dels nous elements per al parc infantil de plaça Catalunya ha tingut un cost superior als 34.000 euros, als quals ha calgut afegir-hi més de 48.000 euros en el nou condicionament del terreny al voltant dels nous elements per garantir la seguretat dels usuaris. En els propers dies es procedirà a retirar un dels jocs infantils antics i s’acabarà la millora del sector, amb la creació d’un camí d’entrada cap als elements nous i la retirada d’un terraplè que hi ha en el mateix àmbit.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, certifica que “la renovació de parcs infantils de Salt és un compromís que tenim com a govern municipal i anem execuntat progressivament en diversos barris de la vila per garantir que els infants i joves disposen de parcs infantils amb jocs inclusius per tenir parcs per a tothom”. També la regidora de Medi Ambient, Mireia Valentí, posa en relleu “l’esforç que fem des del govern saltenc per anar planificant la substitució de parcs infantils més adaptats a les noves necessitats de nens i nens. Les places i parcs del nostre poble són un punt important de socialització aquests projectes de millora de l’estada i dels jocs han de permetre afavorir aquesta interrelació entre els veïns i veïnes”.

Nous fanals LED, al sector

La intervenció a la plaça Catalunya s’ha complementat amb la renovació també dels punts de llum que hi ha distribuïts per al sector del parc infantil que ha suposat una inversió de 48.500 euros. Aquesta operació s’emmarca també en el compromís de rebaixar el consum elèctric de l’enllumenat públic. Per això, les noves lluminàries que s’han ubicat a la zona arbrada ja són amb tecnologia LED que permeten garantir una millor il·luminació i garanteixen un important estalvi energètic.

En aquest sentit, el tinent d’alcalde de l’àrea de Territori, Àlex Barceló, certifica “la voluntat d’anar fent actuacions per renovar punts de llum quan s’han previst determinades actuacions i que les noves ja siguin amb tecnologia LED, que milloren la sensació de lluminositat i suposen un estalvi important a la factura elèctrica en comparació als fanals més antics”.

Retirada de dos àlbers

Encara s’ha previst una altra intervenció en aquest sector de Salt i és que s’ha programat per la setmana que ve la retirada de dos arbres d’aquest sector. En concret, s’ha previst la retirada de dos exemplars d’àlbers que s’ha certificat que es troben malalts i suposarien un perill en trobar-se en un punt d’entrada al parc, a tocar de la vorera i del carrer. Els treballs s’han previst que es facin entre dimarts i dijous de la setmana que ve.