Augmenten les atencions psicològiques als joves de Girona i baixen les afectives i sexuals

El número d’atencions psicològiques i emocionals al Centre Jove de Salut Integral de Girona manté una tendència creixent en els darrers anys mentre que baixen les que són per situacions de salut afectiva i sexual. Al llarg de l’any passat van ser ateses 274 persones per 203 l’any anterior. El 2019, per exemple, havien estat 193 casos. Per contra, va haver-hi 225 visites d’usuaris per aspectes de salut afectiva i sexual mentre que el 2022 havien estat 246 casos. El 2019 havien estat 467 atencions.

Són dades que consten a la memòria de l’àrea de Talent, Innovació, Salut i Consulta corresponents a les accions dutes a terme al llarg de l’any 2023. En el document s’indica que «la utilització dels dos serveis permet treballar des d’una perspectiva àmplia d’atenció integral al jovent» i es recomana « continuar esmerçant esforços en no perdre de vista la perspectiva de treball integral de la salut física i la salut emocional». La memòria posa de relleu que «s’ha seguit posant especial èmfasi en el treball del malestar emocional causat per la pandèmia».

Segons les dades d’aquest informe, es manté l’augment de consultes en aquest Centre Jove de Salut Integral per part de nois, tot i que la immensa majoria d’usuàries són noies.. Durant el 2023 igual que durant el 2022, una quarta part de les persones usuàries ateses han estat del sexe masculí (23,5%). El 2019 només eren el 15%.

Limitacions

L’equipament està situat a la plaça Sant Pere i és un servei complementari i diferenciat de l’atenció en salut que es pot trobar en un centre d’atenció primària ordinari, on es valora la proximitat, l’acompanyament i un espai de confiança mútua.

En la memòria també s’explica que s’ha tornat al «nombre de visites que vam tenir durant el 2021 donat que les baixes de professionals s’han pogut cobrir»

Tanmateix hi ha un punt d’alerta: « Actualment el servei no pot atendre a més joves per les limitacions de personal que tenim». Per aquest motiu s’indica que «es mantenen els terminis de temps d’espera en salut afectiva i sexual», però es lamenta que «en salut emocional, malgrat que inicialment es contemplaven quinze dies de llista d’espera, no solem poder-ho complir».

Per a resoldre aquest fet en alguns moments de l’any s’han «limitat el nombre de primeres visites, per tal de poder donar més continuïtat als seguiments i poder tancar amb menys temps els casos», conclou el document.

Segons les dades d’atenció d’usuaris, l’any passat es van atendre 448 persones , per 407 l’any anterior si bé el 2019, per exemple, havien arribat a ser 616. Pel que fa a visites individuals, el 2023 van ser 1.391 per 1.134 l’any anterior. El 2019 havien arribat a fer-se’n 1.504.

