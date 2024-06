El centre de Girona celebra l’ajornada Botiga al carrer

Els carrers del centre de Girona s'han tornat a omplir i a transformar en un gran aparador a l’aire lliure per la Botiga al carrer. L’acte, inicialment programat per la setmana passada, va ser ajornat per Girona Centre Eix Comercial, l’associació de comerciants gironins que organitza any rere any aquesta activitat, a causa de la previsió de pluja.

L’edició d’enguany compta amb una vuitantena de botigues, majoritàriament del sector de la moda i complements, però també d’altres sectors com joieries, òptiques i alimentació, entre altres. Els establiments han ofert una gran varietat d’articles a preus rebaixats amb l’objectiu d’«atreure la compra i dinamitzar els carrers en plena campanya de primavera-estiu», segons expliquen els seus promotors.

Les parades dels diferents comerços, que es distribueixen al llarg de tot l’eix comercial de la ciutat de dos quarts de deu del matí a dos quarts de nou del vespre, es concentren als carrers Migdia, Pare Claret, avinguda Jaume I, la Rambla, Santa Clara, carrer Nou, Hortes i Plaça Catalunya.