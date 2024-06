Llagostera reivindica el comerç de proximitat amb una exposició

A partir d’aquest diumenge al migdia (12 hores), el centre Can Caciques de Llagostera acollirà l’exposició «A, Maria! Botigues i botigueres. La vida del poble des de darrere un taulell». La mostra, que es podrà visitar al llarg un any (de dilluns a diumenge entre les 11 i les 14 hores) pretén ser un punt de reflexió sobre la xarxa de botigues en bona part desapareguda i que avui dia es reivindica sota el concepte de comerç de proximitat.

Així, es podran veure aquelles botigues que, fa anys, estaven escampades pels carrers del poble i que oferien als veïns tot el necessitaven. En aquells temps, la botiga, habitualment, era regentada per una dona i es convertia en un lloc de trobada i tertúlia quan les hores passaven a poc a poc i se sortia al carrer a comprar just el que es necessitava en aquell moment.

D’aquesta manera, per una banda, l’exposició servirà per redescobrir la història i l’essència del comerç local de Llagostera. Però, per altra banda, servirà per conèixer les dones que han estat les autèntiques ànimes de les botigues del poble. A més, anirà acompanyada d’una entrevista a Quimeta Darder (de Can Frigola).

També hi haurà un plànol on les Dones S(àvies) han ajudat a col·locar les botigues que hi havia a Llagostera entre la dècada de 1940 i la de 1970. Dones S(àvies) és un grup de dones que celebra trobades per reunir la saviesa popular acumulada al llarg dels anys per les dones de Llagostera. Busca ser un espai per compartir coneixements culinaris, remeiers, patrimonials, refranys, cançons o històries entorn del nostre municipi.

