La UdG se situa entre les millors d’Espanya en investigació i innovació

La Universitat de Girona és la catorzena millor d’Espanya en investigació i innovació segons l’última actualització del rànquing que elabora cada any la Fundació BBVA, que analitza una setantena de centres d’estudi superiors d’arreu de l’Estat. Ho fa amb un índex d’1,4, el mateix que tenia l’any passat, quan compartia posició amb la Universitat de Vigo i la Universitat de Burgos. Entre totes tres ocupaven des de la dotzena fins a la catorzena posició. Mentrestant, aquest any és l’única institució amb aquest índex 1,4.

Per fer la classificació d’investigació i innovació, l’estudi té en compte els recursos públics per a recerca dels quals es disposa, els articles científics, patents i tesis doctorals publicades en relació amb el seu professorat doctor, l’impacte d’aquestes publicacions, el percentatge de treballs que s’elaboren en coautoria internacional i els fons europeus captats per a recerca. Són les variables relacionades amb la captació de recursos per a recerca, la producció científica i la internacionalització de l’activitat investigadora les més rellevants per a explicar les diferències en rendiment investigador.

En tot cas, en la classificació global se situa algunes posicions més enrere en aquest mateix rànquing. Està entre les vint millors amb un índex 1,2, igual que altres vuit universitats. I es té la llosa de tenir un índex de només 1 en docència. De fet, dins aquest apartat està molt avall en la classificació. Per elaborar aquesta llista en docència, l’estudi té en compte indicadors que mesuren els recursos utilitzats, la producció, la qualitat i la internacionalització. Entre les variables considerades es troben el nombre de professors per alumne i el pressupost per alumne, la taxa d’èxit, mesura pel nombre de crèdits aprovats del total de cursats, la taxa d’abandonament, les notes de tall o el percentatge d’alumnes a l’estranger o de postgrau, entre d’altres.

El doble grau en Turisme i Publicitat i Relacions Públiques és on més destaca la institució gironina

Els estudis amb més índex

L'estudi també avalua, un per un, els diferents estudis que es fan a les universitats. En aquest cas, on excel·leix la UdG és en la doble titulació de Turisme i Publicitat i Relacions Públiques, on comparteix la primera posició dins el grup de ciències de la comunicació i documentació amb cinc altres institucions amb un índex 1,4. En aquest grup, el grau en Publicitat i Relacions Públiques té un índex d’1,3.

Per altra banda, dins el grup de ciències de l’educació, activitat física i esports destaca la doble titulació de Ciències de l’Activitat Física i Esportiva i Fisioteràpia, amb un índex d’1,4. També té aquest índex, precisament, el grau en Fisioteràpia. Es queden amb un índex 1,3 el grau en Dret i el grau en Gestió Hotelera i Turística, que es fa a Sant Pol de Mar.

Per contra, el grau d’Arts Escèniques (0,8) i el de Moda (0,7), que s’ha inaugurat aquest curs 2023-2024, són els que pitjor índex tenen. Tampoc arriben a l’índex d’1 i es queden amb 0,9 les dobles titulacions en Biologia i Biotecnologia i Biologia i Ciències Ambientals.

Les millors d’Espanya

En la dotzena edició del rànquing elaborat per la Fundació BBVA hi ha hagut un canvi al capdavant de la classificació i la Universitat Politècnica de València se situa en primera posició juntament amb la Universitat Carles III de Madrid. Les dues amb un índex d’1,5. S’han quedat amb un índex d’1,4 la Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra i la Politècnica de Madrid.

Pel que fa a docència hi ha quatre centres d’estudis superiors que comparteixen la primera posició amb un índex d’1,3. Són la Politècnica de València, la Carles III de Madrid, la Ramon Llull, la de Navarra i l’Europea de Madrid. Per altra banda, quant a investigació i innovació són tres universitats catalanes les que comparteixen la primera posició amb un índex d’1,8: la Pompeu Fabra, l’Autònoma de Barcelona i la Politècnica de Catalunya.

