Unes 700 persones donen la benvinguda a l’estiu del GEiEG

El GEiEG ha volgut donar per inaugurat el bon temps amb la seva particular "Festa de l’Estiu". Malgrat que els mapes no auguraven aquest desitjat “bon temps”, el reclam d’aquesta festa popular grupista ha dut a gairebé 700 persones a les instal·lacions de Sant Ponç, en la inauguració de la temporada d’estiu de l’entitat. Els socis i no socis han omplert els equipaments per gaudir d’una jornada molt participativa, principalment de perfil familiar. Satisfet per l’assistència, el president del GEiEG, Francesc Cayuela, ha valorat molt positivament la tercera edició d’aquest esdeveniment destacant que «estem molt contents de veure que els socis, però també els gironins i gironines, s’han fet seva aquesta festa. Avui es barregen esportistes de les seccions amb socis i sòcies que venen a fer un ús més lúdic de les instal·lacions i persones que potser encara no ens coneixien, però que han pogut comprovar que al GEIEG, hi ha cabuda per tothom».

Des de les 10.30 hores del matí, les persones que s’hi han acostat han pogut gaudir dels tastets esportius amb activitats organitzades per les mateixes seccions de l’entitat: waterpolo, pàdel, tenis, pickleball i billar. A més, han tingut la possibilitat de provar el piragüisme a la piscina de 50 metres, juntament amb els inflables aquàtics per als més petits, entre altres activitats. Mentre desenes de famílies gaudien d’aquestes activitats, la donació de sang organitzada des del Banc de Sang i Teixits de Girona a la sala polivalent de les instal·lacions de Sant Ponç, també ha comptat amb una gran participació.