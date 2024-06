Demanen que l’entorn del parc de les Pedreres de Girona sigui «més digne»

Quatre associacions de veïns de Girona han unit forces per demanar una zona més «digne i decent» a l’entorn de la zona verda del parc de les Pedreres. Es tracta de les associacions de veïns dels barris que més a tocar tenen aquesta àrea: Pedreres-Fora Muralla, Vista Alegre-Carme, Torre Gironella i Vall de Sant Daniel. Aquest dimecres a la tarda, a l’aula local dels jardins de les Pedreres, els veïns dels quatre barris es van reunir per fer la lectura d’un manifest que han fet per reclamar diverses millores a l’Ajuntament de Girona.

Per començar, demanen mesures efectives per la previsió d’incendis. La presidenta de l’Associació de Veïns de Pedreres-Fora Muralla, Pilar Adroher, afirma que cada estiu hi ha «almenys un incendi» a la zona. Sense anar més lluny, l’estiu de 2023 n’hi va haver dos. De fet, el 2015 hi va haver un gran incendi que va fer actuar per la prevenció de foc, però només cap al vessant est. És a dir, cap a les Gavarres. La part oest, la que va cap a la ciutat, es va deixar tal com estava. «Quan hi ha foc, afecta tant les Gavarres com a la ciutat», lamenta Adroher. Per això també volen disposar d’hidrants a aquesta zona, al mateix temps que «crear tallafocs».

La prevenció d'incendis, però, no és l'únic que es recull en el manifest. També reclamen més neteja dels camins i dels boscos i denuncien que la muntanya de les Pedreres sigui un «abocador incontrolat». De fet, passejant pel sector de la torre de telecomunicacions, més coneguda com el Pirulí, es poden veure deixalles apilonades al costat dels contenidors, com ara matalassos o sofàs, o blocs d’algunes obres per un altre costa. Encara que no siguin munts molt grans, també s’observen diferents deixalles tirades per terra en punts concrets.

Uns 90 cotxes abandonats

Tanmateix, una de les coses que molesta més als veïns que hi van a passejar és la gran quantitat de cotxes abandonats. De fet, Adroher assegura que fa uns mesos la Policia Municipal va fer un llistat de tots els vehicles que hi havia a la zona i que no s’utilitzaven. «En van comptar uns setanta o vuitanta, però ara la xifra ja ronda els noranta», confessa.

Un dels cotxes abandonats al voltant de la zona del Pirulí. / DdG

Tot això, davant el Pla Especial Urbanístic i Social del parc de les Pedreres que va ser aprovat definitivament l’abril de 2017. Aquest, preveia anant fent accions de millora de l’espai per part de l’Ajuntament per «tenir un espai verd amable i gaudit per tots els ciutadans» el 2025. És a dir, l’any que ve. Tanmateix, a hores d’ara, s’han fet «molt poques actuacions».

A més, lamenta que «l’Ajuntament faci altres accions» en temes d’àrees verdes a altres punts de la ciutat, però que el parc de les Pedreres sigui un «temaque mai es resol». Adroher considera que és un entorn «molt bo» per fer passejades i, de fet, en fan per «donar a conèixer la zona». En aquest sentit, també demanen «fer un mapa perquè la ciutadania no tingui por d’anar al que és desconegut» i també que s’executi el projecte per connectar els barris de Torre Gironella i les Pedreres i que permetria «gaudir d’un passeig segur i còmode».

