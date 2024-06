Demanen l'amnistia per als encausats pel tall de les vies de l'AVE a Girona

Les defenses dels quatre encausats pel tall de les vies de l'AVE a Girona durant el primer aniversari de l'1-O han entrat un escrit al jutjat penal 2 sol·licitant l'arxiu de la causa per la llei d'amnistia. Els processats estan pendents de judici i s'enfronten a penes de 4 anys de presó i multes per valor de 12.150 euros per delictes de desordres públics, atemptat, danys i lesions lleus. Els advocats dels activistes, Benet Salellas i Montserrat Vinyets, subratllen que compleixen els requisits per acollir-se a l'amnistia. De fet, el desembre passat el jutjat ja va suspendre el judici previst per a aquell mes i va ser el primer que es va ajornar a Catalunya en espera de l'entrada en vigor de la llei.

La investigació pel tall de les vies de l'AVE a Girona durant el primer aniversari de l'1-O va arribar a tenir dinou investigats, entre ells l'aleshores alcalde de Celrà (Gironès), Dani Cornellà, i l'alcalde de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater, detinguts per la Policia Nacional el 16 de gener del 2019. Fiscalia i advocacia de l'Estat van acabar acusant quatre activistes, que són els que estan pendents de judici.

El desembre passat, el jutjat penal 2 ja va suspendre el judici. La vista s'havia de fer els dies 12 i 13 de desembre, però la defensa -encapçalada per Montserrat Vinyets i Benet Salellas- havia demanat la suspensió perquè el cas podria incloure's en la llei d'amnistia que s'estava tramitant. El tribunal va endarrerir un any la celebració del judici, que està assenyalat per als dies 11 i 12 de novembre vinent.

Després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, les defenses ja han entrat un escrit al jutjat sol·licitant que arxivi la causa per extinció de la responsabilitat criminal. Al document, exposen que els activistes compleixen tots els requisits fixats a l'article 1 de la llei per acollir-se a l'amnistia perquè les mobilitzacions es van emmarcar en el context del "procés independentista" i van tenir lloc entre l'1 de novembre del 2011 i el 13 de novembre del 2023.

Emparats per la llei

A més, els lletrats subratllen que el mateix article recull "expressament" que s'han d'arxivar les causes obertes per "actes de desobediència, desordres públics, atemptat a l'autoritat, als seus agents, que haguessin estat executats amb el propòsit de mostrar suport" al procés independentista: "Per tant, les manifestacions en suport al referèndum són actes que, si han derivat en l'exigència de responsabilitat criminal, queden inclosos dins la llei". També remarquen que els delictes pels quals els acusen estan "expressament esmentats en la norma que habilita l'amnistia o són instrumentals / medials dels expressament esmentats".

Les detencions pel tall de l'AVE i les mobilitzacions que hi van haver a Girona durant el primer aniversari de l'1-O van donar lloc a la campanya de solidaritat '21 raons'.