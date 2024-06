Demanen l'amnistia per a l'única activista condemnada pel tall del tren a Girona el dia de la sentència de l'1-O

La defensa de l'única activista jutjada per la protesta durant la qual centenars de persones van tallar les vies del tren i l'AVE el dia que es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes ha demanat l'amnistia. El jutjat penal 5 va condemnar Carla Costa a 1 any de presó i la seva advocada, Montserrat Vinyets, ha presentat l'escrit a la secció quarta de l'Audiència de Girona, que és el tribunal que té pendent resoldre el recurs a la sentència. La defensa remarca que la pena imposada és per un delicte de desordres públics, inclòs a l'amnistia per a aquells "actes contra l'ordre i la pau pública que haguessin estat executats amb el propòsit de mostrar recolzament" a la independència de Catalunya.

Carla Costa, aleshores la cara visible del col·lectiu La Forja, era l'única encausada pel tall de les vies. Després que aquell 14 d'octubre del 2019 el Suprem fes pública la sentència del procés, del mig miler de persones que van envair les vies del tren convencional i de l'AVE, la fiscalia només la va acabar acusant a ella. Demanava que la condemnessin a 2 anys i mig de presó per desordres públics i a pagar una indemnització de més de 34.000 euros.

Carla Costa entrant als jutjats acompanyada de la seva advocada i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas. / Xavier Pi / Aleix Freixas

Després del judici, que es va fer el 26 de juny passat, el jutjat penal 5 la va condemnar a 1 any de presó, basant-se sobretot en un vídeo d'aquell dia on Costa apareixia caminant per les vies del tren convencional. La sentència concloïa que encapçalava la "massa de persones" que van obligar a interrompre la circulació dels combois i van causar un "greu dany a la circulació ferroviària". El jutjat va concloure que només la podia relacionar amb el tall al tren convencional però que no hi havia proves que avalessin la seva participació en l'acció a l'AVE.

Pendent de recurs

L'advocada de la defensa de l'activista, Montserrat Vinyets, va recórrer la sentència a l'Audiència de Girona, i està pendent de recurs. Per això, és a la secció quarta on ha presentat l'escrit demanant l'amnistia.

Vinyets assenyala que Costa compleix tots els requisits fixats per la llei perquè les mobilitzacions es van emmarcar en el context del "procés independentista" i van tenir lloc entre l'1 de novembre del 2011 i el 13 de novembre del 2023: "En el present procediment es donen les circumstàncies habilitants de la concurrència de la institució de l'amnistia". L'advocada remarca que, en concret, "la lletra d) de l'article 1 es refereix a 'desordres públics' i 'altres actes contra l'ordre i la pau pública que haguessin estat executats amb el propòsit de mostrar recolzament als objectius descrits' (reivindicar, promoure o procurar la secessió o independència de Catalunya)".

Concentració de suport a Carla Costa davant dels jutjats de Girona. / Xavier Pi / Aleix Freixas

Per això, sol·licita a la secció quarta de l'Audiència de Girona que "dicti resolució declarant amnistiat el delicte de desordres públics per causar greu dany per la circulació ferroviària" pel qual es va condemnar Carla Costa. Això en relació amb la pena de presó i també a les d'inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, al pagament de les costes processals i a l'obligació d'indemnitzar el titular de la xarxa els perjudicis de l'acció de protesta.

La sentència resolia que la quantitat a pagar a Adif s'hauria de resoldre en la fase d'execució de sentència. L'administrador estatal reclamava més de 34.000 euros però això englobava els suposats perjudicis pel tall del tren convencional i, sobretot, pels danys que van patir les vies de l'AVE (pels quals el penal 5 no condemnava l'activista).