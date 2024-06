Si ets una PIME, no et pots perdre el debat de Diari de Girona sobre digitalització

Actualment, vivim en un entorn global cada vegada més connectat i tecnològicament avançat, on la digitalització s'ha convertit en un element crucial per a la competitivitat i el creixement empresarial. El pròxim dimarts 18 de juny, Diari de Girona i Prensa Ibérica organitzen amb el patrocini de CaixaBank i la col·laboració de Neorg, una taula d'experts amb el títol "Digitalització Empresarial. Navegant el Futur Tecnològic de les PIMES" on s'exploraran els diversos aspectes de la digitalització per a petites i mitjanes empreses.

Les inscripcions per assistir-hi són gratuïtes, però cal prèviament inscriure's en aquest enllaç.

La jornada començarà a les 10 del matí amb la benvinguda per part del Diari de Girona. A continuació donarà inici la taula d'experts que comptarà amb la participació de Josep Maria González, director territorial de CaixaBank a Catalunya; Eva Olivares, Cofundadora de Dobleseo; Marc Almeda, CEO de Weprefereat; Mario Colomer CEO-Soci Fundador de Neorg i Pere Cornellà, director general de Cafès Cornellà i president de Pimec Girona. L'acte finalitzarà al voltant de 2/4 de 12 del migdia amb un coffee-networking perquè tots els assistents pugui intercanviar opinions i sensacions de la sessió.

Durant la sessió, que es portarà a terme a l'Hotel Carlemany de Girona, es posaran sobre la taula diversos temes per al seu debat, des de la implementació de solucions tecnològiques fins a l'optimització de processos i l'adaptació a un entorn digital en constant evolució. Els participants s'enfocaran a identificar les millors pràctiques, compartiran coneixements i experiències, i brindaran consells pràctics que ajudin les PIMES a aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix la digitalització, al mateix temps que gestionen eficaçment els desafiaments que puguin sorgir en el camí.

L'objectiu és construir un pont entre la tecnologia i les necessitats empresarials, oferint una perspectiva clara i pràctica sobre com la digitalització pot impulsar el creixement, la innovació i la sostenibilitat en el context de les PIMES. La digitalització ha guanyat molt de pes en un món on tot està cada vegada més connectat i on la tecnologia avança dia a dia. És per aquesta raó que la digitalització és essencial per a la competitivitat i el creixement de les empreses.