Salt realitza un projecte comunitari per fomentar el bon ús de la plaça de la Llibertat

L’Ajuntament de Salt ha impulsat des de fa unes setmanes un projecte comunitari a la plaça Llibertat amb l’objectiu de fomentar els bons usos d’aquest espai públic del municipi. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, l’arribada del bon temps i l’allargament de la llum diürna fa que molts ciutadans i ciutadanes facin ús durant més hores de l’espai públic. Per aquest motiu, el consistori ha impulsat un projecte per fomentar la coneixença entre veïns, comerços i usuaris habituals de la plaça amb l’objectiu de generar una millor comunicació i confiança entre tots i fomentar un bon ús de l’espai públic i millorar, així, la convivència entre tots els usuaris.

Amb la voluntat que el projecte fos molt transversal i impliqués múltiples àrees del consistori, hi han participat tècnics d’educació, joventut, promoció de la ciutat, habitatge, seguretat ciutadana, ciutadania, Policia Local de Salt, Ràdio Salt, a més del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, el casal cívic i comunitari de Les Bernardes, així com els veïns, comerços de la plaça i l’Associació de Veïns del Sector Centre i representants de comunitats residents a Salt.

El desenvolupament del projecte ha comportat diverses accions amb els usuaris, veïns i comerços més propers a la plaça Llibertat. Així per exemple, s’han fet actuacions directes com organitzar activitats amb infants i joves a la mateixa plaça per posar en valor l’aspecte lúdic però també educatiu i pedagògic d’un espai públic fent èmfasi a la bona convivència que cal mantenir entre les activitats d’aquests col·lectius amb la resta d’usuaris. Per vincular el projecte als veïns dels edificis a tocar de la plaça Llibertat i els comerços presents, s’ha fet un treball de porta a porta per donar a conèixer el projecte i fomentar la participació en la definició de les actuacions a realitzar per compatiblitzar tots els usos que s’hi poden dur a terme. També s’ha fet arribar a veïns, comerços i usuaris una enquesta per conèixer quins elements són els que més agraden als usuaris, quin ús habitual fan de l’espai o donar l’opinió lliure sobre la plaça Llibertat.

L’objectiu de tot aquest treball ha estat que “els veïns, comerços i usuaris s’empoderin i coneguin millor les necessitats d’uns i altres perquè tothom faci un bon ús de la plaça i siguin capaços d’autoregular-se entre ells mateixos”, s’assegura des del consistori saltenc. Un dels punts que es té en compte, és que tots els ciutadans i ciutadanes respectin les ordenances de convivència que té el municipi. En paral·lel, la Policia Local de Salt, que participa com un agent més al projecte, continua fent la seva tasca habitual de comprovar a determinades hores, en especial vespres i nits més caloroses, que no es realitzin activitats que suposin sorolls excessius de cap tipus, per respectar el descans dels veïns del sector i, si cal, sancionar els que incompleixin la normativa vigent al municipi. Aquesta vigilància es realitza de manera itinerant a diverses places del municipi per garantir la bona convivència entre ciutadans que facin estada a les places i els veïns de cada sector.

Es pintarà un grafit

Com a colofó del projecte s’ha previst l’elaboració d’un mural a una de les parets de la mateixa plaça Llibertat amb el contingut i propostes que hagin sorgit entre els grups de joves i nens i nenes que han participat a les tardes obertes que s’han fet entre els mesos maig i juny. A partir de demà dijous dos grafiters saltencs està previst que iniciïn l’esbós del mural que es realitzarà a la plaça Llibertat a tocar del carrer Major i amb acord del propietari de l’immoble on es farà aquest grafit. La previsió és que el dilluns dia 17 col·laborin en la confecció del mural els joves i infants que han participat activament en el projecte i que el dijous 20 de juny es faci una festa i una berenada popular a la tarda per celebrar l’estrena del mural sorgit del projecte comunitari. L’actual dibuix tenia referències a Ràdio Salt, ja que es va fer durant la celebració dels 30 anys de la ràdio municipal, per això es va decidir que el nou mural mantingui una referència a l’emissora saltenca, just ara que aquests 2024 celebra els 40 anys d’història. En aquest cas, està previst que la paraula “Harmonia” capitalitzi part de mural, ja que va ser la paraula escollida per als participants a les activitats i com a símbol del que ha de ser la plaça entre usuaris i veïns, un espai en harmonia. L’objectiu és que la tasca realitzada a la mateixa plaça Llbertat aquestes darreres setmanes continuï ara ja amb els veïns i els usuaris empoderats i això permeti mantenir una bona convivència entre els diversos usos que de manera espontània s’hi duen a terme.