Un dels gihadistes detinguts a Salt va perdre la dona, la sogra i la filla en un accident a Susqueda

Un dels detinguts en l'operació contra el terrorisme gihadista a Salt aquest dimarts és Ali Jarmouni Aboulafa, que el 2016 va perdre la dona, la sogra i una de les filles, d'un any, en un accident de trànsit al pantà de Susqueda. La Guàrdia Civil va detenir nou persones a tot Espanya en aquest operatiu, quatre d'ells a Salt, dues a Los Realejos, Tenerife, dues a Algesires i un altre a Almeria en un cas tutelat pel Jutjat Central d'Instrucció 3 de l'Audiència Nacional de Madrid.

S'investiga si els sospitosos van publicar i difondre presumptament continguts relacionats amb les activitats, integrants i simpatitzants de l'organització terrorista Daesh en pàgines web. Segons fonts de la investigació, els principals sospitosos a Salt eren dels més actius i compartien en diverses pàgines aquest tipus de continguts que podien ser d'adoctrinament terrorista.

A més, s'investiga si els sospitosos van difondre campanyes i van rebre diners per finançar el gihadisme i exalçaven figures de l'organització criminal. Per això, de moment estan acusats dels delictes d'adoctrinament i proselitisme amb fins terroristes.

Els agents de la Guàrdia Civil van estar durant diverses hores registrant un pis de l'avinguda dels Països Catalans de Salt i es van emportar nombrosa informació que ara han d'inspeccionar per informar el jutjat. En les pròximes hores els sospitosos passaran a disposició judicial.

Es dóna la circumstància que un dels detinguts en l'operació contra el terrorisme gihadista a Salt és Ali Jarmouni Aboulafa, tal com va avançar RTVE i ha pogut confirmar aquest mitjà. El 6 de desembre del 2016 va patir un accident quan circulava amb la seva família en una carretera pròxima al pantà de Susqueda. El cotxe va caure per un barranc i al sinistre va morir la dona, la dona i la filla d'un any. Les seves tres filles més i ell, que conduïa, van patir múltiples ferides.

Els Mossos d'Esquadra van imputar a Jarmouni un triple homicidi, per la qual cosa el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Santa Coloma de Farners va obrir diligències per aquestes morts. Sis mesos després, el mateix jutjat va arxivar aquesta investigació perquè considera que el conductor no és culpable d'aquestes tres morts per imprudència, tot i que va remarcar que va cometre diverses negligències, com anar amb el cotxe sobreocupat o anar per una via de nit, sense llum artificial i amb el terra "humit i cobert de fulles".

El jutjat va indicar que l'accident va tenir lloc per la "inexistència" de tanques de seguretat i de senyals que adverteixin d'un revolt perillós cap a la dreta que el conductor no va veure i que va provocar que el cotxe caigués per un barranc. El cotxe va seguir recte i va caure per aquest terraplè causant la mort de tres persones en comptes de prendre la corba pronunciada, ja que el conductor va assegurar que no es va adonar de la seva existència per la mala visibilitat a la carretera. Per això, va quedar exculpat.