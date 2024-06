Lluc Salellas: "No he patit per l'estabilitat del pacte a Girona"

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, defensa l'estabilitat del pacte de govern i subratlla que "en cap moment" ha tingut la sensació que estigués en risc. En una entrevista a l'ACN, defensa que la pluralitat "és positiva" i que allò que compta és "la capacitat" de Guanyem, Junts i ERC per arribar a acords. També avança que es deixarà "la pell" perquè el pacte arribi al maig del 2027; més encara quan "el context local i català" hi obliga. Aquí l'alcalde admet que veu "amb preocupació" els resultats de les eleccions al Parlament, "que han beneficiat les forces més reaccionàries", creu que Salvador Illa "no és el millor president que pot tenir el país" i reivindica impulsar el rol del municipalisme per "reforçar la lluita" per la independència.

Dilluns vinent farà un any que Lluc Salellas va agafar la vara d'alcaldia de Girona, gràcies al pacte independentista forjat entre Guanyem, Junts i ERC. Ara, dotze mesos després d'aquell ple de constitució, Salellas subratlla que el nou govern "ha fet un pas endavant respecte al passat". No tan sols en el dia a dia de la ciutat -posa com a exemple que s'és més present als barris- sinó també demostrant que, "en un moment de complexitat política on als partits els costa arribar a acords programàtics", el govern que encapçala ha viscut aquest any "amb calma, tranquil·litat, fent feina i sense estirabots".

Tirant la vista enrere, Lluc Salellas posa com a aval d'aquesta entesa l'aposta que l'Ajuntament de Girona està fent en habitatge, la regulació dels pisos turístics, haver arribat a acords amb la Policia i el personal municipal o, aquesta mateixa setmana, tirar endavant la modificació urbanística que perfila el nou Campus de Salut. Subratlla que el nou "tarannà" del govern es veu també a través "del diàleg i el contacte amb la ciutadania" i que, sobretot, aquests primers dotze mesos han permès "posar les bases tant de funcionament com programàtiques perquè en aquests tres anys que venen es pugui veure un gran canvi a la ciutat".

Per això, l'alcalde de Girona també es posa deures des d'ara i fins arribar a l'equador del mandat. Explica que la mobilitat, la dinamització econòmica o "la cultura 365 dies" seran alguns dels eixos que marcaran les prioritats d'aquest segon any de mandat. I aterrant a projectes concrets, ja avança que s'engegarà tant la pacificació de plaça Catalunya com la reforma del carrer de la Creu.

"El compromís d'intervenir i modificar aquests dos espais hi és, i per tant el farem efectiu", afirma Salellas. Precisant, això sí, que les obres no es podran fer d'una tacada sinó que potser caldrà dividir-les en dues fases. Però que, sigui com sigui, la primera ja s'executarà al llarg d'aquest proper any.

En paral·lel, l'alcalde també confia que durant el 2025 es puguin engegar les obres de plaça Espanya (una de les ferides urbanístiques que encara arrosseguen les obres de l'AVE). "Estem treballant amb Adif i el govern de l'Estat perquè sigui així, i confio que el projecte estigui fet durant aquest mandat", afirma Salellas.

L'alcalde, però, també és conscient que més enllà de l'urbanisme, un altre dels reptes que s'ha d'afrontar és l'encaix entre el turisme i la ciutadania que viu al Barri Vell. I aquí, recordant que també s'està fent "un treball conjunt" amb les àrees que tutela la vicealcaldessa Gemma Geis, Salellas avança que "les primeres mesures es coneixeran abans que arribin les vacances"; és a dir, abans de l'agost.

"Ens ha limitat molt"

Durant l'entrevista a l'ACN, Lluc Salellas tampoc amaga que, durant aquest primer any de mandat, la manca de pressupostos tant a la Generalitat com a l'Estat, i "l'infrafinançament" que pateixen els municipis per part del govern espanyol ha "limitat molt l'acció de govern". L'alcalde posa com a exemple que, de bracet amb la Generalitat, s'havien estat treballant projectes en l'àmbit social que ara mateix s'han frenat perquè els comptes van decaure.

"I quan l'Estat va tancar la porta al pressupost, això també va tenir conseqüències evidents", admet Salellas. La crítica més àcida que fa l'alcalde, però, és precisament cap al "finançament paupèrrim" que els consistoris reben per part del govern espanyol, cosa que fa que per a un ajuntament com el de Girona "sigui molt difícil poder créixer en serveis com ens agradaria".

"És un govern que consensua"

Valorant aquest primer any de govern a tres, l'alcalde de Girona posa en relleu "tota la feina que s'ha estat fent parents endins per trobar els punts de treball i consens". Subratlla que, tot i la divisió per àrees, el de Guanyem, Junts i ERC és un govern que "es troba setmanalment per consensuar les propostes clau" i que, més enllà d'això, també s'han dotat "d'un comitè estratègic" que es reuneix mensualment per avaluar el compliment dels 64 punts sobre els quals es va construir el pacte.

"Precisament, això és el que ens van reclamar tant els gironins i les gironines a les eleccions municipals, quan van deixar molt lluny qualsevol dels grups de la majoria absoluta", afirma Salellas. L'alcalde, que agraeix "la feina" dels socis de govern, la vicealcaldessa Gemma Geis i el tinent d'alcaldia Quim Ayats, insisteix que el treball "colze a colze" és, precisament, allò que permet l'entesa.

"És evident que hi ha una pluralitat en aquest govern, i això també és positiu; som tres grups municipals diferents i no pensem exactament el mateix en tots els temes, però sí que tenim la capacitat d'arribar a acords", afirma. "I quan veus que això passa, no pateixes perquè hi pugui haver cap trencament", hi afegeix l'alcalde.

De fet, Lluc Salellas assegura que, al llarg d'aquests primers dotze mesos, "en cap moment" ha tingut "la sensació" que el pacte estigués "en risc". Sí que admet, però, que amb l'institut Ermessenda hi va haver "un moment de discordança" quan les postures de Junts i ERC van allunyar-se de la de Guanyem.

Salellas afirma, però, que la decisió de mantenir el lloguer o unificar les dues seus va ser "un afer complex de gestionar" -també, perquè els informes d'uns i altres a nivell intern diferien- però posa en relleu que, al capdavall, hi va haver "voluntat de buscar solucions". "Al cap de poc, tots junts tornàvem a estar treballant perquè el futur institut sigui una realitat al més aviat possible, i que mentrestant es mantingui la situació actual", destaca.

A més, Salellas també defensa que aquells qui "confonguin un govern plural amb l'homogeneïtzació de les valoracions polítiques", s'equivocaran. "Cal viure amb naturalitat que, en determinats moments, els perfils de cada grup també hi siguin; això sí, prioritzant una feina col·lectiva i de consens que crec que és el que s'està fent", insisteix.

Fins al 2027

L'alcalde de Girona sosté que el pacte de govern és prou sòlid i que, a hores d'ara, res el porta a pensar "que s'hagi de trencar". Més encara, tenint en compte que "el context que hi ha tant a nivell local com català ens obliga a continuar-nos entenent, i a demostrar que allò que no ha estat possible en d'altres moments o llocs, nosaltres podem fer que així sigui", destaca a l'ACN. I aquí, Salellas referma quin és el seu compromís amb la ciutadania: "Com a alcalde de la ciutat, m'hi deixaré la pell perquè aquest pacte arribi fins al maig del 2027".

Referint-se a l'oposició, i més en concret al PSC, Lluc Salellas també rebutja les tesis dels socialistes, que critiquen que durant aquest temps l'equip de govern no ha sumat i que Girona va a la deriva. "Allò que no pots fer és creure't les teves mateixes ganes que les coses no vagin bé, i això és una mica el que li passa al partit dels socialistes", afirma. "Però la realitat és que portem un any on s'ha fet feina, s'ha treballat i no hi ha hagut cridòries, sinó consens", subratlla.

I aquí, l'alcalde de Girona no s'està de llançar un dard enverinat a la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, retraient-li que optés a la presidència del Parlament. "Alguns diuen que estan centrats en Girona, quan amb els fets allò que es veu és que intenten ser presidenta del Parlament; que ho trobo molt legítim, però sí que, en tot cas, demostra que la seva prioritat no és la ciutat", diu Salellas.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas. / ACN

"Amb preocupació"

Sobre la situació política a Catalunya, i l'aritmètica parlamentària que ha deixat el 12-M, l'alcalde de Girona admet que viu la situació "amb preocupació". Perquè les eleccions "no han estat positives ni a nivell de drets nacionals, lingüístics, ni tampoc en l'àmbit social per reduir les desigualtats o per mitigar els efectes del canvi climàtic".

Salellas lamenta que els comicis hagin arribat en un moment "que ha beneficiat les forces més reaccionàries del nostre país", però també sosté que "l'única lluita que es perd és aquella que s'abandona". Per això, l'alcalde reivindica recuperar el paper del municipalisme "per ajudar a reforçar la lluita per l'autodeterminació i la independència del poble català".

Salellas demana recuperar l'esperit que va fer possible les consultes sobiranistes del 2014 i subratlla que, ara, "allò que toca és que hi hagi un lideratge des dels municipis, perquè tots aquells governs i electes que vulguin facin un pas endavant tant a nivell de discurs com de polítiques públiques". I aquí, aposta per impulsar "projectes nous" vinculats "a temes lingüístics" o bé "al treball que es pot fer entre els municipis per fer polítiques a favor de la sobirania nacional". "Crec que els ajuntaments hem de tenir un paper de responsabilitat i de lideratge, i jo mateix estic iniciant un pla de treballa ara que ja han acabat totes les eleccions i, per tant, l'escenari queda més clar", concreta l'alcalde de Girona.

Salvador Illa "no és el millor president"

Lluc Salellas no entra a valorar si s'haurien de repetir o no les eleccions al Parlament. Perquè de fet, diu que a ell això no li pertoca, i que dependrà "de la capacitat de teixir aliances perquè algú sigui president de la Generalitat de Catalunya".

Ara bé, l'alcalde de Girona sí que pensa que Salvador Illa "no és el millor president que pot tenir el país". "Però ho dic des del punt de vista que el candidat del PSC no és aquell que jo votaria perquè encapçalés la Generalitat", diu Salellas.

"A partir d'aquí, si acaba essent-ho, evidentment com a alcalde em pertocarà tenir-hi una relació, trobar-nos, col·laborar i veure de quina manera la Generalitat pot ajudar els projectes que tenim com a ciutat", concreta l'alcalde. Sense amagar, però, que "paral·lelament" seguirà "fent feina perquè el proper president de la Generalitat tingui un altre caire".

Sense personalismes

Per últim, més a nivell personal, Lluc Salellas també defensa que la política s'ha de fer sense personalismes. I de fet, ell mateix s'aplica aquesta màxima. "Un alcalde ha d'estar al cas de tot, ha de dirigir, liderar i coordinar; però no vol dir que tot hagi de recaure en aquesta figura, perquè em sembla que això és una manera d'entendre la política des del passat", destaca.

Per això, Salellas posa en valor el treball "de tot l'equip i la gent que participa al projecte" per Girona. I de fet, durant la setmana ell mateix es reserva moments per estar amb la família i les seves dues filles. També, per trencar inèrcies adquirides en política, defensar "la corresponsabilitat" amb les tasques de la llar i posar en relleu que s'ha de tenir "la capacitat de posar límits" -sense deixar de ser exigent- a l'hora de "fer compatible la feina amb la vida personal".

"El que no pot ser és que ens autoesclavitzem, entre d'altres coses perquè jo també he vist gent abandonant la política per problemes de salut mental", reflexiona l'alcalde de Girona. "I això és perquè no hem proveït espais de calma que són necessaris a tot arreu, perquè sinó allò que passa és que cremem gent molt vàlida", conclou Lluc Salellas.