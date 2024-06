Girona signa un conveni amb l'Agència de l'Habitatge per garantir un millor funcionament de l'oficina d'habitatge

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Girona per millorar el servei que s'ofereix des de l'oficina municipal d'habitatge (OMH). L'acord permetrà, com ha traslladat la directora de l'Agència de l'Habitatge, Sílvia Grau, "passar d'un conveni anual a convenis que es renovaran cada quatre anys, garantint així una estabilitat pel personal que hi treballa i un millor seguiment dels tràmits". La regidora de Transformació Urbana, Cristina Andreu, ha celebrat l'acord que, diu, "ajudarà a gestionar millor l'augment de demanda d'ajuts". El conveni forma part dels que l'Agència ha signat ja amb 116 de les 119 oficines d'habitatge que gestiona i que "permetran homogeneïtzar-ne el funcionament".

Amb la voluntat de millorar la gestió de l'oficina municipal d'habitatge (OMH) de Girona, l'Ajuntament ha presentat aquest dijous al matí el conveni que ha signat amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Un dels canvis destacats que s'apliquen és que es passa de pactar renovacions anuals, a fer-ho cada quatre anys. Un pas que permetrà, segons han explicat directora de l'Agència de l'Habitatge, Sílvia Grau i la tinenta d'alcaldia i la regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, "garantir l'estabilitat pel personal que hi treballa i millorar el seguiment dels tràmits".

A més, el nou conveni també permet homogeneïtzar el funcionament entre les 119 oficines d'habitatge ubicades a diversos municipis que gestiona l'Agència. D'aquestes, Girona ha estat la número 116 ha signat conveni amb l'Agència de l'Habitatge. "Les oficines oferien serveis diferents i el nou conveni ens permet treballar en la mateixa línia", ha explicat la directora.

En el cas de Girona, la inversió anual per aquesta oficina tindrà un topall d'un màxim de 200.000 euros. Un import que depèn del nombre d'habitants de cada població i que Grau ha recordat que prové d'una partida inicial de 5 milions d'euros totals, que s'ha doblat fins als 10 milions d'euros. Tot i l'aposta, la regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, ha recordat que la despesa a Girona és d'uns 650.000 euros cada any i que l'Ajuntament n'assumirà la diferència, sobretot pel que fa a sous del personal i derivats de l'equipament.

Amb tot, des de l'Ajuntament se celebra aquest acord de col·laboració amb la Generalitat i la capacitat de "diàleg" en un moment en què, ha dit Andreu, "cada vegada hi ha més sol·licitud d'ajut a l'habitatge". En paral·lel, la tinent d'alcalde ha lamentat la falta d'inversió en parc d'habitatge públic i ha recordat que aviat es concretaran més mesures d'aquest àmbit amb la presentació del pla local d'habitatge. De moment, des de l'Ajuntament es treballa en la promoció d'habitatges públics a Domeny i a Can Gibert.