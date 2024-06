Incrementen les detencions en l'últim any a Llagostera

Les detencions que s'han fet a Llagostera (Gironès) entre el juny del 2023 i aquest any arriben a 40, una desena més de les que s'havien fet en el mateix període de l'any passat. Així s'ha explicat aquest dijous en la Junta de Seguretat Local que s'ha fet al municipi, la primera que se celebra des del 2017. Per altra banda, els diferents cossos policials que hi han participat han explicat que s'han fet 56 comisos de drogues i les actuacions penals relacionades amb la salut pública han crescut de 2 a 7 en l'últim any. Malgrat tot, els cossos policials remarquen que Llagostera es troba pràcticament a la meitat de la mitjana catalana de fets delictius per cada mil habitants.

Els Mossos d'Esquadra remarquen que malgrat la sensació d'inseguretat que alguns veïns perceben, les dades confirmen que el municipi està molt per sota de les dades delictives que registren altres municipis a Catalunya i també dins de la demarcació de Girona. El director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Eduard Adrobau, ha remarcat la importància d'un canvi legislatiu a nivell estatal per atacar de forma efectiva els delictes contra la salut pública. El principal motiu és que últimament els cultius il·legals de marihuana s'estan professionalitzant molt i estan en mans de bandes organitzades i en les intervencions policials, els cossos es troben amb gent amb armes de foc molt sovint.