L'Associació d'Hostaleria de Girona afirma que no s'està «experimentant una situació de massificació» turística

L'Associació d'Hostaleria de Girona no està d'acord que aquest estiu la ciutat tindrà un «gran rècord de visitants». Tot això, davant la convocatòria d'una manifestació que es farà el 6 de juliol a la ciutat per protestar contra el turisme massiu sota el lema «Prou! Posem límits al turisme». L'associació creu que no s'està «experimentant una situació de massificació», ja que segons les seves estimacions «l'ocupació a Girona per aquest estiu no supera el 65%».

Segons detallen, Girona té al voltant d'un miler d'habitacions entre hotels i pensions. Una xifra que «no provoca massificació». De fet, apunten que «aquesta capacitat moderada d'allotjament permet mantenir un equilibri saludable entre l'afluència de turistes i la qualitat de vida dels residents».

Per això, consideren que «no hi ha una necessitat d'un decreixement turístic a Girona». Més aviat, tot el contrari, ja que veuen «el turisme com una font vital d'ingressos per a la ciutat, contribuint al desenvolupament econòmic i creant oportunitats laborals per als residents locals». Així, consideren que el turisme permet «impulsar l'economia local» i que els seus beneficis «arribin a tots els sectors de la ciutat».

Com a Associació d'Hostaleria de Girona afirmen que lluiten «per crear una ciutat acollidora, respectuosa i sostenible, on turistes i residents puguin gaudir de manera harmoniosa».