El PSC de Girona alerta de la pèrdua de zona verda amb el projecte del campus de Salut

El grup municipal PSC-Girona pel Canvi ha emès una nota de premsa per alertar sobre la possible afectació a les zones verdes del barri més poblat de Girona, com a conseqüència de les darreres decisions sobre el campus de salut del Trueta. Els socialistes també posen en dubte que es compleixin els terminis a causa de les possibles al·legacions dels privats per les afectacions a les seves propietats, així com per la presència d'elements naturals subjectes a protecció.

"El campus de salut del Trueta és el gran projecte d’aquest segle per a la salut i l’augment de la qualitat de vida no només per la gent de Girona, sinó també per tota l’àrea urbana i probablement la província. No només això, sinó que també és una gran oportunitat pel desenvolupament econòmic, per l’atracció de talent, per la innovació, per la docència i per la recerca" ha afirmat la regidora del grup municipal PSC-Girona pel Canvi Bea Esporrín.

Esporrín ha recordat que el grup municipal PSC-Girona pel Canvi porta anys donant suport a aquest projecte. "Hem defensat la ubicació davant del Santa Caterina, hem preguntat i seguit els avenços, i fins i tot hem presentat mocions, com la que es va aprovar al ple de l’11 d’abril del 2022. En aquesta moció, es va acordar que Santa Eugènia i Can Gibert no podien perdre més espai verd, tenint en compte que són les zones amb la densitat de població més alta de la ciutat, amb 763,20 persones per hectàrea segons dades del mateix Ajuntament de Girona. El Plenari de l'Ajuntament de Girona es va comprometre a no afectar les zones verdes d'aquests barris i a mantenir les zones verdes existents" ha explicat.

El grup municipal ha manifestat la seva sorpresa per la proposta actual que afectaria el parc Jordi Vilamitjana, l’únic espai verd de qualitat del barri més poblat de Girona. "Podria estar afectat per aquesta operació, ja que es vol compensar el privat amb terreny al parc Mas Masó per fer-hi més pisos. Això suposaria construir a la zona verda del barri per augmentar-ne la densitat i allunyar el verd" ha destacat Esporrín.

"No es perde zona verda"

Amb el projecte, el parc Jordi Vilamitjana deixarà de ser zona verda i es destinarà a habitatges. Se'n construiran uns 370 immobles, 150 seran socials. Tot i així, la tinenta d'alcaldia Cristina Andreu va afirmar dilluns que aquesta zona verda «no es perd» i es reconfigurarà passant a un espai de 57.012,24 metres quadrats a l’espai paral·lel a la riera Marroc, al costat del Mas Bellsolà. Fins i tot, «hi haurà més zona verda», va confirmar Andreu. Si que, en tot cas, s’hauran d’expropiar diferents naus i arribar a un acord amb les dues propietats afectades, però la tinenta d'alcaldia va assenyalar que s'havia «trobat un bon punt de partida de negociació amb els propietaris afectats».

Tot i així, Esporrín ha subratllat que hi ha un consens general molt ampli al voltant de no afectar zones verdes a la ciutat: "ni a Montilivi, ni a Can Gibert, ni a Santa Eugènia". La regidora també ha expressat la seva incomprensió davant la necessitat d’encabir un tros del campus de salut a Girona. "Just al davant del Santa Caterina, entre el carrer de Salt o Avinguda de la Pau i la C-65, hi ha molts metres quadrats de camps, sense edificacions, ni elements naturals subjectes a protecció. Es troba, a més, davant per davant del Santa Caterina, fet que facilitaria sinèrgies entre els dos centres" ha argumentat.

Malgrat això, Esporrín ha assenyalat que l'anterior govern (Junts i ERC) va decidir, i el govern actual (Guanyem, Junts i ERC) , ho va convalidar (o ratificar) al ple del dilluns 10 de juny, que el nou Campus Trueta tingués un petit terreny a Girona. "Aquesta decisió afecta dues masies, les quals a més tenen elements patrimonials catalogats. Aquí no només hi ha camp, també hi ha propietats privades que s’hauran de compensar" ha explicat. "Per tant, ens poden garantir que tot això no endarrerirà el Trueta? Ens poden assegurar que les possibles al·legacions dels privats no retardaran aquest projecte tan important per definir l’àrea urbana de Girona del segle XXI?" ha qüestionat la regidora.

Esporrín ha conclòs que "ens agradaria que entenguessin la importància de concebre, de pensar, de visualitzar l’Àrea Urbana de Girona, que aportarà grans oportunitats si deixem de pensar en petit i ho comencem a fer en gran". A més, ha afegit que "la nostra finalitat és estudiar detingudament aquesta modificació en detall i presentar al·legacions".