El FEDAC Pont Major recull 400 quilograms de taps per lluitar contra l'Atrofia Muscular Espinal

El FEDAC Pont Major de Girona ha celebrat al llarg del dia d'avui una jornada solidària on s'han recollit taps per lluitar contra l'Atrofia Muscular Espinal (AME). En total, se n'han recollit on 400 quilograms que es donaran a la Fundació Junts Contra l'AME de Lloret de Mar, que destina els diners que n'extreu a la investigació de la malaltia.

Ja fa alguns anys que el centre recull taps de plàstic que s'entreguen a aquesta fundació. Aquest any, ha estat el Cicle Infantil el que s'ha encarregat de gestionar el projecte. Així que els alumnes d'aquest cicle han organitzat i dinamitzat les diferents activitats que s'han realitzat amb els taps com a protagonistes. Els alumnes també han fet parlaments i un membre de la Fundació Junts Contra l'AME, ha anat fins a l'escola a buscar totes les garrafes, que contenien tots els taps recollits. La jornada ha acabat amb l'actuació de David el Mag, membre de l'Associació Solidària Abracadabra.