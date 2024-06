Girona gratificarà econòmicament la productivitat dels treballadors municipals

L'Ajuntament de Girona ha impulsat un Pla de millora del servei municipal que, entre d'altres, pretén gratificar econòmicament la productivitat de diferents grups de treballadors municipal a partir de dos programes. Per una banda, la gestió de les escoles bressol, on hi haurà una vintena de treballadors que optaran a aquests incentius i, per l'altra, de dos projectes del consistori. Un, «L'Ajuntament m'escolta» que té per objectiu apropar-se a la ciutadania des dels centres cívics i la resta d'equipaments de la ciutat i l'altre, la bústia d'avisos. Aquests dos projectes afecten a 150 treballadors (135 de les brigades i 15 tècnics). L'Ajuntament destinarà al voltant de uns 96.000 euros en aquests projectes que tindran una temporalitat d'un any.

El tinent d'alcaldia i el regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, que són dos programes que «es volen obrir per oferir un millor servei». Segons Font, les escoles bressol són espais que estan «tensats i que necessiten un servei excel·lent». D'aquesta manera, acollint-se al programa de productivitat, hi podrà haver una «millora del servei, de la gestió i del tracte a les famílies». En el cas de «L'Ajuntament m'escolta» i la bústia d'avisos el que és «augmentar la rapidesa», quan els treballadors municipals hagin d'executar una tasca després de ser avisats per la ciutadania.

Tot això, forma part d'un pla més ambiciós que exactua l'Ajuntament i que també pretén fer «millores organitzatives» dels espais. Entre d'altres, divuit persones que tenien el càrrec de peó «no podien anar sols als llocs i se'ls ha canviat el lloc de treball per donar-los més autonomia», ha dit Font. A més, es farà un estudi dels llocs de treball del consistori per veure on «són necessaris canvis». Una altra de les millores que es vol fer és amb el tema dels horaris, ja els treballadors municipals «haurien de fer 35 hores setmanals». N'hi ha un gran gruix que ja les fan, però d'altres tenen contracte de 37,5 o 40 hores i, per tant, s'està buscant «una conciliació amb els treballadors».

Tot això forma part d'un pla que preveu una «reorganització» de la plantilla municipal per «buidar espais». Així, es pretén que els serveis municipals d'economia es puguin traslladar a unes oficines que són propietat del govern català, al carrer Ultònia, entre el carrer Migdia i el Mercat del Lleó. Serien una quarantena de treballadors que passarien a treballar en aquest edifici.

Desigualtats retribuitves

Sergi Font també ha confirmat que el maig es va firmar un conveni amb els treballadors que reclamaven la retroactivat per desigualtat retributiva. L’octubre de 2023 l’equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) va posar fi a les desigualtats salarials i va actualitzar les nòmines de 775 treballadors municipals (tres quartes parts de la plantilla) que es van fer efectives el novembre. També va arribar a un acord, el febrer d'aquest any, perquè els treballadors que encara no havien passat per judici, l'aturessin, en vista que totes les demandes havien sortit favorables als empleats.

Ara, l'Ajuntament demanarà una línia de crèdit a l'Estat per poder pagar les sentències favorables als treballadors municipals sobre la retroactivatat de les desigualtats retributives. Font calcula que es pagarà als treballadors durant el primer trimestre de 2025, quan es tindrà la «disponibilitat pressupostària». El tinent d'alcaldia i el regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania també ha afirmat que haurà de pagar al voltant d'1,6 milions d'euros per les més de 150 demandes que ja havien posat els treballadors municipals. Arribar un acord, però, fa que «es congelin els interessos». Pels treballadors municipals que encara no han presentat demanda, l’Ajuntament té la intenció de reconèixer la retroactivitat de la desigualtat retributiva i establir un pla de pagament. Font calcula que se li podria reconèixer a uns 450 treballadors municipals, tot i que no ha donat la xifra econòmica que podria arribar a pagar el consistori.

