Girona programa 350 activitats aquest estiu repartides per diferents barris i per a totes les edats

L’Ajuntament de Girona ha programat al voltant de 350 activitats repartides per diferents barris aquest estiu. Les propostes començaran aquest cap de setmana i s’estendran fins al 30 de setembre. Un programa ampli que reuneix totes les activitats dels centres cívics i dels equipaments culturals i juvenils de la ciutat. L’oferta va des de cursos d’estiu, jocs a les places i caminades fins a espectacles i concerts.

"A l'estiu la cultura segueix ben viva perquè a Girona la cultura està activa tot l'any i busca arribar a tots els barris i que tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat la gaudeixin al màxim", ha afirmat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats i Bartrina.

“La programació d’estiu és producte de la interacció entre col·lectius, inquietuds i necessitats dels barris. En gran part, la programació és fruit de les associacions amb iniciativa social que proposen, coordinen, col·laboren o lideren més de 200 activitats, donant vida i reforçant l’entramat social de cada barri”, ha destacat la tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones de l’Ajuntament de Girona, Núria Riquelme i Zurita.

“A l’estiu, treu suc als barris” és el lema de les activitats d’aquest estiu a Girona. El programa, que arrenca demà dia 15 de juny, recull les propostes que organitza l’Ajuntament de Girona des de diferents serveis i també inclou aquelles que són organitzades per diferents entitats. Es tracta d’activitats repartides per diferents racons de la ciutat i per a totes les edats i gustos.

Les propostes van des de les esperades festes majors i festivals fins a cursos, tallers o activitats puntuals com caminades, tallers a les places, jornades populars, biblioplaces, hores del conte o xerrades, entre altres.

A Santa Eugènia i Can Gibert del Pla destaquen els jocs a les places; a Pont Major, les visites guiades sobre modernisme i les fonts que faran els mateixos veïns i veïnes; a Pedret, els monogràfics de ceràmica; a l’Esquerra del Ter, el festival Undàrius de cultura popular i tradicional de Girona; a Sant Narcís, els tallers d’estiu a la plaça d’Empúries i les jam-session; al Barri Vell, el sopar de Sant Corneli; a Girona Est, els “Dimecres joves”, un espai de trobada per a joves a partir de 14 anys al voltant de temàtiques ben diverses, i a Pla de Palau – Sant Pau, el festival i mercat d’art “SingulAr” i un cinefòrum.