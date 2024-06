L’alcalde de Girona inicia una ronda de trobades amb agents socials i econòmics clau per valorar el primer any de govern

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha iniciat avui una ronda de trobades amb els principals agents socials i econòmics del territori per fer balanç del primer any de govern i per parlar sobre els reptes de futur de la ciutat. En total, es duran a terme 7 trobades que serviran per intercanviar visions i recollir aportacions dels diferents sectors.

“La nostra voluntat és, i ha estat des del primer dia, escoltar els actors i la ciutadania per millorar la ciutat conjuntament. Iniciem aquestes trobades per fer una valoració conjunta d'aquest primer any de govern i per seguir fent avançar la ciutat conjuntament”, ha afirmat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

La primera reunió ha tingut lloc aquest migdia amb diferents col·legis professionals de la ciutat. Concretament hi havia representants dels col·legis d’enginyers tècnics industrials, d’enginyers industrials, d’agents de la propietat immobiliària, d’economistes, d’arquitectes, de gestors administratius, d’infermeres i infermers, de farmacèutics i farmacèutiques, de veterinaris, de periodistes, d’administradors de finques i de metges, i dels gremis de promotors i constructors d’edificis i d’instal·ladors. La reunió ha tingut lloc a El Modern i ha servit per compartir diagnosis i propostes per al futur de la ciutat.

Les següents trobades, que es duran a terme entre els mesos de juny i juliol, seran amb els presidents i les presidentes de les associacions de veïns i veïnes de la ciutat, amb els sindicats, amb els mitjans de comunicació, amb diferents agents socials i amb els sectors econòmic i cultural.