Les obres dels pisos de l'Aurora de Girona, pendents de més de la meitat de les autoritzacions dels propietaris

Les esperades obres dels pisos de l’Aurora, situats al nombre 38 del passeig de Sant Joan Bosco del barri de Pont Major de Girona, haurien de començar dilluns. Tanmateix, hi ha la possibilitat que es retardi l’inici de les reformes perquè l’Ajuntament necessita «totes les autoritzacions» dels propietaris «per poder entrar a l’edifici i poder fer totes aquestes actuacions», tal com va dir la tinenta d’alcaldia Cristina Andreu en el ple de dilluns. A hores d’ara, l’Ajuntament de Girona no té totes les autoritzacions i fonts municipals asseguren que en falten «més de la meitat».

L’Ajuntament va demanar les autoritzacions als propietaris -el bloc té una trentena de pisos, però hi ha qui té més d’un immoble a la seva propietat- el passat 17 de maig, fa gairebé un mes. Molts dels propietaris les van enviar entre llavors i el 29 de maig. El problema, però, és que s’està trigant a recollir totes les autoritzacions perquè «alguns propietaris no responen, ni a la notificació, ni a les trucades i visites presencials» que està fent l’Ajuntament. Fonts municipals també confirmen que «les entitats financeres que tenen pisos a l’edifici tampoc han enviat encara la seva autorització». Dels trenta pisos que hi ha a l’edifici, una vintena estan ocupats per llogaters o propietaris, mentre que els deu restants són de bancs o fons voltors.

Serà Construccions Pere Miquel serà l’empresa que executarà les obres quan es tinguin totes les autoritzacions. Ho farà per 196.988 euros tot i que el preu de sortida de la licitació era de 215.981,10 euros. L’edifici està apuntalat per perill estructural des de 2017 i la seva rehabilitació ha estat molt reivindicada per part dels veïns, que també s’han queixat de la lentitud i l’espera per realitzar tot el procés. I és que fa més de deu anys que s’arrossega el problema. Cristina Andreu va afirmar dilluns que l’Ajuntament ha hagut «d’actuar subsidiàriament per qüestions bàsiques de seguretat». També va assegurar que «és una actuació que no és fàcil» i que el procediment administratiu ha estat «molt complex».

Subscriu-te per seguir llegint