L'escola de moda i patronatge Qstura es trasllada a l'antiga fàbrica tèxtil Gassol-Monar de Salt

L'escola de disseny, patronatge i confecció, Qstura, es trasllada. Ho fa en un "espai ideal" per ells, com diu la seva creadora i directora, Sílvia Castelló. I és que s'ubicarà l'antiga fàbrica Gassol-Monar de Salt, i "no pot ser més coincident per fer renéixer el tèxtil", amb tota la "vinculació" que ha tingut la Gassol amb aquest sector. Tot això, després d'un acord amb l'actual propietari, Juan Antonio Sanfeliu, besnet d'Antoni Gassol, qui el 1923 va comprar la filatura a Salt per poder donar cobertura a tota la demanda del tèxtil que hi havia.

De fet, Castelló afirma que "fa molts anys" que buscaven un nou espai. Actualment, estan al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona, que se'ls ha fet petit amb la gran quantitat d'activitats i formacions que duen a terme. I és que al llarg de 17 anys, l'escola ha acollit 8.500 alumnes. La creadora i directora comenta que fa cinc anys va sorgir la idea de la Gassol, però "va arribar la pandèmia", que ho va frenar tot. Ara, però, ha sortit de nou l'oportunitat i no l'han deixat escapar.

L'espai, que tindrà uns 2.000 metres quadrats (dels 7.000 totals que té la fàbrica) encara s'han de reformar. Per això, Castelló calcula que no serà fins al curs 2025-2026 que es podran fer activitats a aquest espai i que, segurament, s'hi entrarà "per fases". Així, durant un temps es combinarà l'espai del Parc d'Innovació i Recerca de la UdG, d'uns 350 metres quadrats, amb el de la Gassol.

Una fundació

Després de 17 anys dirigint l'escola Qstura, Sílvia Castelló, creadora i directora, fa un salt endavant constituint la Fundació Sílvia Castelló, que neix per donar resposta a les diverses necessitats que presenta el projecte actual. Es tracta d’una iniciativa de la mateixa escola, el projecte de vida de Castelló, que va començar fa 40 anys quan va rebre la seva primera màquina de cosir i va despertar el seu esperit creatiu i solidari, donant-li la força i resiliència per afrontar reptes.

Amb el propòsit principal de fomentar el desenvolupament de les persones i la societat per mitjà del tèxtil i la moda, la Fundació es planteja com un projecte 360° que pretén crear sinergies entre entitats, empreses i individuals. Amb la Fundació es vol acompanyar a millorar la vida de les persones en general, homes i dones, i en especial als infants i joves en situació de risc i/o marginació social.

La Fundació desenvoluparà tot un seguit d'iniciatives per tal de poder oferir creixement personal utilitzant l'art tèxtil com a mitjà; assessorament, mentoratge i acompanyament a l'emprenedoria i empreses del sector; promoció de la inserció fomentant la incorporació de les persones a les activitats interessades i oferint acompanyament en l'orientació laboral; recerca d'iniciatives i innovació; col·laboració i participació en projectes i esdeveniments, a més de donar suport a les persones o col·lectius en situació de risc, sempre per mitjà de la confecció i el tèxtil sostenible i ètic.