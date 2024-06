S'inaugura l'Alcampo a l'Espai Gironès: "Feia mesos que esperàvem que obrís"

Més d'un centenar de persones han fet cua avui a l'Espai Gironès de Salt per inaugurar el primer Alcampo de les comarques gironines. "Feia mesos que esperàvem que obrissin, nosaltres vivim molt a prop d'aquí i ens alegra molt tenir un altre lloc on poder anar a comprar", ha explicat el saltenc José Quilez, mentre visitava l'hipermercat, acompanyat de la seva dona. L'establiment ha obert les portes després d'una inversió de nou milions d'euros i cinc mesos d'obres.

Roses, degustacions de menjar i ofertes, moltes ofertes. Aquest és el petit resum de què han vist els primers clients de l'Alcampo quan han obert les portes a dos quart de deu del matí. Tot el personal de l'hipermercat ha donat la benvinguda als clients entregant-los una rosa a cadascú. A més, hi ha hagut degustacions de menjar repartides per tot l'establiment. Com era d'esperar, tots els passadissos han estat decorats i plens de cartells amb ofertes de 3x2, o similars. "Sempre és positiu que obrin nous supermercats a la zona, perquè així podem escollir la millor opció i els preus poden baixar una mica", ha comentat Dani Jiménez, un veí de la zona. "Els preus són molt baixos, suposo que és per l'obertura, però esperem que continuï així", ha afegit per la seva banda Laura Céspedes, la gironina a més ha volgut destacar l'oferta d'heura: "Està molt bé de preu".

Les seccions que més han acaparat l'atenció dels clients han sigut la fleca i la peixateria. "Els pastissos fan una pinta increïble", ha comentat el saltenc Nil Bonet. Pel que respecta a la peixateria, tothom ha fet incís en les "bones ofertes que hi ha de salmó, xipiró, llagostí cuit i orada". "És el primer cop que vinc a un Alcampo i m'ha sorprès molt", ha afegit la saltenca Inzaf Bouzaitoum.

L'establiment neix amb una plantilla de 144 professionals, dels que un 8,3% són persones amb discapacitat. Més de la meitat dels nous treballadors són de Salt, als que s'ha de sumar un 35% més de Girona. "Aquesta obertura suposa una aportació de riquesa i valor a la zona, a més volem garantir a tots els clients de salt i de la comarca que poden venir a l'Alcampo per satisfer les seves necessitats", ha explicat el director de l'establiment, José Alejandro Marcos

"Des de l'Espai Gironès volem donar la benvinguda a l'Alcampo i esperem que plegats puguem continuar creant valor i riquesa des de Salt per tot el territori gironí", ha apuntat Pau Jordà, el gerent de l'Espai Gironès. Finalment, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha explicat que "des del municipi hem de saber aprofitar aquesta oportunitat, sobretot en tema d'ocupació. De fet, de les gairebé 150 ocupacions directes que genera l'empresa, una seixantena han sigut gestionades des del servei d'ocupació de Salt".