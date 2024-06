Una quarantena d’activitats a la Fira del Tap i el Suro a Cassà de la Selva

Cassà de la Selva celebra amb una quarantena d’activitats la setena edició de la Fira del Tap i el Suro que mostra la importància del món del suro a la població i les Gavarres. La fira l’ha inaugurat aquest matí el conseller Joaquim Nadal acompanyat d’altres autoritats.

Tastos de vins, escumosos o cerveses, maridatges de vins, concerts, activitat familiars o xerrades són algunes de les propostes.

També es compta amb una trentena de parades a la plaça de la Coma on es poden comprar tota mena de productes elaborats amb el suro, des de sabates, a bijuteria, estris per a la casa, mobles o elements de decoració, tots ells elaborats amb el suro. Una de les propostes que ofereix Cassà de la Selva per apropar al món del suro és una visita a les fàbriques suro-taperes. La ruta permet comprovar que s’ha passat d’un procés gairebé artesanal a una fabricació de gran capacitat i alta tecnologia.

Relacionant-lo amb el món del suro i els taps hi ha el del vi amb diverses activitats. Fins demà tenen llocs dins la programació tastos de vins i caves.