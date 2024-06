Girona fomentarà la salut a través de la pràctica ciclista

L’Ajuntament de Girona treballa per engegar iniciatives per fomentar la salut a través de la pràctica del ciclisme i la promoció de l’ús d’aquest vehicle en la vida diària. S’ha creat un grup de treball format per agents implicats en el món del ciclisme i en el de la salut per a elaborar una proposta d’accions.

La intenció és crear un clúster socioeconòmic del sector de la bicicleta que estaria integrat per empreses del sector, el sector salut tant públic com privat, empreses tecnològiques i les administracions públiques per treballar per aprofitar la pràctica del ciclisme a la ciutat per desenvolupar propostes que potenciïn la salut, el benestar i la innovació. L’objectiu principal són el foment de la salut, la divulgació dels beneficis per a la salut directament relacionats amb la pràctica del ciclisme, i la promoció de l’ús de la bici en el dia a dia. Hi haurà accions per a la població en general i altres per a grups específics com els infants o les persones amb discapacitat.

Incentivar el sector

L’Ajuntament espera incentivar l’activitat econòmica en el sector i la creació de noves empreses en l’àmbit de la bicicleta que tinguin la seva arrel en la recerca, la innovació i el desenvolupament. El grup de treball amb agents implicats en el sector del ciclisme i en el de la salut s’han reunit en diverses ocasions i han elaborat una proposta d’accions que presentaran pròximament.

La iniciativa s’ha engegat de les àrees de Talent, Innovació, Salut i Comunitat i de Promoció Econòmica, amb el regidor Xavier Aldeguer i la vicealcaldessa, Gemma Geis al capdavant.