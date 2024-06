Equipaments, la sala de plens, esglésies, un centre comercial i llocs d'ombra, entre els dotze refugis climàtics de Salt

L'Ajuntament de Salt (Gironès) ha definit dotze espais del municipi perquè funcionin com a refugis climàtics en cas d'onades de calor, durant les quals les temperatures poden enfilar-se més. En total, han escollit dotze punts del municipi perquè puguin exercir com a zones de protecció i confort per als veïns per combatre temperatures molt altes. Són vuit espais interiors i quatre d'exteriors amb ombra entre els quals hi ha equipaments, la sala de plens, esglésies, un centre comercial i parcs públics. El ple d'aquest dilluns dona compte de la definició de la xarxa de refugis climàtics que ha tingut en compte que la gran majoria dels ciutadans en tinguin un a uns deu minuts caminant des de casa.

Els espais interiors que exerciran com a refugi climàtic seran la Coma Cros, l'Estació Jove, la Fàbrica Jove, la sala de plens del consistori, la biblioteca Iu Bohigas, les esglésies de Sant Jaume i Sant Cugat o l'Espai Gironès, com entitat privada que figurarà a la xarxa de refugis climàtics de Salt. Els espais exteriors que s'inclouen a la xarxa de refugis climàtics són espais amb força ombra com un dels sectors del Pla dels Socs, la plaça Catalunya, el parc de la Massana i el parc Monar.

El plenari ordinari del mes de juny dona compte de la definició de la xarxa de refugis climàtics de Salt, que s'ha articulat per donar resposta als rècords de temperatura de l'estiu passat i a les conseqüències del canvi climàtic.

Durant les onades de calor

L'Ajuntament remarca que en un comunicat que els experts alerten que en els propers anys les onades de calor aniran a més i que l'exposició a temperatures elevades representa un augment de la mortalitat i la morbiditat. Per això, la xarxa de refugis climàtics que ara ha definit Salt, malgrat que serà d'ús universal durant les onades de calor, es dirigeix de manera especial a la població més vulnerable a la calor, com poden ser persones grans, nadons, dones embarassades, ciutadans amb malalties cròniques o persones amb pocs recursos que no poden garantir un confort tèrmic a casa.

El consistori es compromet a revisar en un futur els espais que formen part de la xarxa de refugis climàtics d'acord amb els equipaments disponibles i les noves zones habilitades fins a garantir una cobertura òptima. L'Ajuntament també remarca que, en aquests espais, no hi haurà atenció mèdica i que si hi ha algun veí que se senti indisposat haurà d'anar a un centre de salut o, si fos el cas, activar el SEM trucant al telèfon d'emergències 112.

Consells bàsics

El govern municipal està fent una pàgina web on figurin els refugis climàtics i també els senyalitzarà adequadament, indicant l'horari d'ús. Al mateix web hi haurà consells bàsics per fer fronts als episodis de calor intensa i onades de calor, com són hidratar-se sovint, evitar sortir a les hores punta, portar roba lleugera, gorra o barret i tenir cura de la gent gran i infants.

En paral·lel, quan s'anunciïn episodis de calor i el Meteocat anticipi avisos per calor intensa, l'Ajuntament farà campanya de difusió dels refugis climàtics a través de les xarxes socials municipals i del web municipal per advertir a la població.

L'alcalde Salt, Jordi Viñas, subratlla que la creació del mapa de refugis climàtics "obeeix a la voluntat del consistori de donar opcions a la població, en especial, la més vulnerable, com poden ser persones grans, infants o embarassades a disposar d’uns espais davant temperatures extremes".

La regidora de Medi Ambient, Mireia Valentí, assenyala que la definició dels refugis climàtics al municipi de Salt és "un pas més" per adaptar el municipi a les conseqüències del canvi climàtic "i donar opcions a la població perquè disposin d'uns indrets on dirigir-se i garantir-los major confort quan es donin, especialment, temperatures molt altes". En aquesta línia, Valentí afegeix que la tria dels indrets "s'ha fet de manera equilibrada per donar cobertura als diversos barris de Salt". "Però el document ha de ser viu i està obert a patir canvis i millores en el futur", ha conclòs.