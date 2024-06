Girona impulsa un estudi per investigar els beneficis per a la salut d'anar en bicicleta

L'Ajuntament de Girona analitzarà els beneficis per a la salut que té anar en bicicleta a través d'un estudi. Aquesta és una de les accions previstes en el clúster socioeconòmic que vincula ciclisme i salut i que s'ha presentat aquest dilluns al matí. A més, també preveuen crear un perfil propi a la plataforma Wikilok amb rutes ciclistes segures i cardiovascularment aptes per a tothom. Per altra banda, el consistori articularà un conjunt d'accions per promoure la innovació en el món de la bici. Una d'elles és una línia d'ajuda per a la creació d'empreses que fomentin productes innovadors o una altra per internacionalitzar les empreses del sector.

El nou clúster rep el nom de 'Girona Innovació Salut Ciclisme' i preveu vint accions que es desenvoluparan en els propers anys amb l'objectiu de vincular la bicicleta recreativa i esportiva, la mobilitat sostenible, el benestar, la salut i la innovació. En la presentació d'aquest ecosistema econòmic liderat pel consistori, la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha remarcat que l'objectiu és "crear noves oportunitats, generar benestar i millorar la qualitat de vida a partir de la base de l'economia del coneixement".

Pe la seva banda, el regidor de Salut de Girona, Xavier Aldeguer, ha destacat que la ciutat té "sectors professionals innovadors" i per això cal enfocar-ho en l'àmbit de la salut i la pràctica esportiva per tal d'aconseguir "un major desenvolupament econòmic".

Una de les principals accions del clúster és fomentar la salut a través de la bicicleta. Per això es crearan rutes segures i aptes per a tot tipus de persones indiferentment de la seva salut cardiovascular. Aquestes rutes es crearan en un perfil del Wikilok, un portal de seguiment esportiu que té la seu a Girona.

A més, volen crear un catàleg del sector mèdic vinculat amb la bicicleta. En aquest llistat hi haurà una relació de professionals del sector. També volen crear un grup de treball de personal sanitari ciclista.

En l’àmbit de la promoció econòmica del sector de la bicicleta, es preveu crear línies d’ajuda a l’emprenedoria per a la creació d’empreses emergents que fomentin la innovació en el sector (Fons llavor) i potenciar línies de suport a la internacionalització per a les empreses del sector, així com fer un estudi per identificar i posicionar el teixit empresarial que conforma el sector de la bicicleta.

En l'àmbit de la innovació, el clúster planteja la necesiitat de crear una comissió entre la Universitat de Girona i les empreses que detecti estudis interessants pel sector i que els estudiants facin treballs relacionats amb aquest àmbit.