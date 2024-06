Girona instal·larà tretze punts amb càmeres per recollir dades durant la implantació de la zona de baixes emissions

L'Ajuntament de Girona instal·larà un sistema per monitorar el trànsit a la ciutat, amb l'objectiu de recollir dades en la fase prèvia i durant la implantació de la zona de baixes emissions (ZBE). Segons informa el consistori en un comunicat, el model preveu tretze punts de control dotats amb càmeres per fer reconeixement de matrícules mitjançant algoritmes de visió´ artificial i connectades a la plataforma de gestió de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM). La licitació per al subministrament i la instal·lació d'equips per al monitoratge del trànsit abans, durant i després de la implantació de la ZBE té un pressupost de licitació de 535.498,30 euros. Un cop estigui adjudicat i formalitzat, s'haurà d'executar en vuit mesos.

L'Ajuntament remarca que és un requisit legal per a la regulació de les zones de baixes emissions amb la finalitat de comptar amb informació en la fase de diagnòstic prèvia a la implantació i des de l'any d'aprovació.

La millora de la qualitat de l'aire és un dels motius principals pels quals la Llei estatal de canvi climàtic i transició energètica obliga a tenir una ZBE definida a tots els municipis de més de 50.000 habitants. Girona, amb una població de més de 100.000 habitants, està en fase de resolució d'al·legacions del projecte -aprovat inicialment a l'abril- que preveu restriccions de circulació al centre per reduir la contaminació ambiental. Un cop aprovat definitivament, en tramitaran l'ordenança.

L'Ajuntament informa que la licitació per al sistema de monitoratge del trànsit té un pressupost de més de mig milió d'euros i preveu instal·lar tretze punts de control amb càmeres lectores de matrícules i que estaran connectades a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM). Això ha de permetre aplicar les restriccions derivades de les noves normatives de regulació de zones de baixes emissions i poder detectar les infraccions de manera automàtica.

Les càmeres fixes de reconeixement de matrícules sempre captaran les matrícules dels vehicles per la part posterior per garantir la protecció de dades (ja que no es fotografiaran ni conductors ni acompanyants davanters) i per poder detectar també els vehicles que només porten la matrícula al darrere (com les motos i ciclomotors).

Segons el projecte que aprovat inicialment, a Girona la zona de baixes emissions engloba des del parc de la Devesa fins al carrer d'Emili Grahit i des del carrer del riu Güell fins al carrer del Carme i el Barri Vell. Queden fora de l'àrea els grans aparcaments com els del pavelló de Fontajau, la rotonda de Pedret, el carrer d'Emili Grahit (on hi ha l'aparcament municipal) i el parc del Migdia.

El document en fase d'al·legacions aposta per restringir la circulació de vehicles al centre de la ciutat de dilluns a divendres laborables, de set del matí a les vuit del vespre, als vehicles que no compleixin els requisits mínims ambientals i que no paguen l'impost de circulació a Girona. En canvi, tots els vehicles domiciliats a la ciutat podran circular, independentment de l'etiqueta ambiental que tinguin.

A més, també inclou a l'excepció els vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda, i amb malalties i discapacitats que els condicionen l'ús del transport públic; els d'emergència i essencials, i els que tinguin matrícula estrangera i compleixin els requisits ambientals.