Denuncien pressions de l'Ajuntament de Salt per desnonar famílies vulnerables que ocupen la futura residència d'artistes

El Sindicat d'Habitatge de Salt denuncia públicament que l'ajuntament està pressionant famílies vulnerables per fer-les fora de la casa que ocupen on s'hi projecta una residència d'artistes. L'entitat critica que el govern local pressioni les famílies perquè marxin tot i que hi ha menors i una dona embarassada. A més, retreuen que a finals de maig hi anés la Policia Local per fer-les fora malgrat no tenir una ordre judicial. Des de l'ajuntament recorden que les dues famílies que segueixen ocupant la casa no estan empadronades a Salt, però tot i així ja els han ofert una sortida habitacional a causa de la vulnerabilitat que presenten els dos casos.

L'any 2012 l'artista Marta Font va morir i va cedir a l'Ajuntament de Salt una casa que hi ha a la plaça Verdaguer. La dona va cedir-lo amb la condició que es destinés a usos culturals. Fa unes setmanes, l'Ajuntament de Salt va anunciar que una dècada després destinarà aquesta casa a fer una residència per a artistes que fan estada al centre de creació d'arts escèniques El Canal que hi ha a Salt.

El problema, però, és que l'habitatge estava ocupat. Des de l'Ajuntament de Salt han explicat que hi havia famílies que portaven temps vivint-hi amb un lloguer tramitat a través de l'Oficina Local de l'Habitatge i se'ls va avisar amb temps que el consistori volia recuperar tot l'edifici per fer-hi les obres previstes. Això va permetre pactar un temps perquè aquestes persones busquessin una alternativa on viure.

En aquest immoble, però, hi segueixen vivint dues famílies. Des del Sindicat d'Habitatge denuncien que el govern local està pressionant-les perquè marxin tot i que hi hagi una nena d'11 anys i una dona embarassada vivint-hi. A més, critiquen que no els ofereixen cap alternativa habitacional.

Fonts municipals, per contra, asseguren que aquestes dues famílies no estan empadronades al municipi. Malgrat tot, s'han posat en contacte amb els serveis socials dels municipis on estan empadronats i asseguren que n'estan fent un seguiment i en algun cas s'han activat ajudes. A més, afirmen que se'ls ha ofert una sortida habitacional després de pactar un temps d'estada a l'immoble amb l'objectiu que el consistori recuperi la casa i efectuï la reforma pertinent.

Pressió de la Policia Local

El Sindicat d'Habitatge de Salt també denúncia que el 27 de maig va anar-hi la Policia Local per fer fora les famílies que hi viuen. Asseguren que van anar-hi sense ordre judicial i van amenaçar-los en tallar la llum i l'aigua perquè marxessin.

Per la seva banda, l'ajuntament recorda que els responsables per executar els desnonaments són els jutjats i no l'administració local. Malgrat tot, confirmen que la Policia Local hi va anar a finals de maig, igual que fa en tots els casos on té constància d'una ocupació, per recordar a les persones que hi viuen que estan cometent un fet il·legal i, per tant, pot tenir conseqüències judicials.