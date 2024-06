Girona projecta un camp amb més de 700 plaques solars a la depuradora de Campdorà

Girona vol ubicar una instal·lació solar fotovoltaica a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Campdorà, gestionada per TRARGISA. La voluntat és col·locar plaques tant a les diferents edificacions del recinte com a la superfície sense edificar que hi ha amb l’objectiu de poder obtenir electricitat per a l’autoconsum.

A causa dels processos que s’hi desenvolupen, l’EDAR Girona té un gran consum elèctric i, per aquest motiu, té un gran potencial d’autoconsum. La voluntat seria combinar el subministrament d’energia convencional amb l’autoproducció d’energia per treure’n el màxim benefici tècnic i econòmic i, alhora, garantir un consum energètic més sostenible.

Es preveu instal·lar més de 700 plaques i la superfície total del camp de captació solar serà de 2.512 m². El camp fotovoltaic proposat estarà format per mòduls solars de potència 575W en els camps solars sobre terreny i mòduls solars de potència 440W en els camps solars sobre coberta. La potència total a instal·lar serà de 371 kWp.

Amb la instal·lació fotovoltaica prevista, s’estima una producció elèctrica anual de 467.732,97 kWh/any i l’evitació de l’emissió de 112,72 tones/any de CO2. El consum anual de xarxa del 2023 de la planta depuradora va ser de 3.364.913 kWh/any.

“Aquesta aposta de TRARGISA, amb la instal·lació de 700 plaques solars, serveix perquè la ciutat vagi fent passos cap a la sobirania energètica. El sector industrial té una gran demanda energètica i poder produir-hi la pròpia electricitat a través de l’energia renovable és avançar cap a una ciutat que va posant granets de sorra contra l’emergència climàtica. Ens alegrem d’una nova mesura que va en consonància amb els objectius energètics de l'estratègia Girona Ciutat Circular”, ha remarcat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.

El contracte de l’obra d’execució del projecte d’instal·lació solar fotovoltaica a l’EDAR de Girona per a autoconsum té un pressupost de licitació de 401.072,34 € (IVA inclòs).

La redacció del projecte ha estat finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) dins l’atorgament de reposició i millores de l’any 2023. La instal·lació també està fiançada íntegrament per l’ACA dins l’atorgament de reposició i millores.