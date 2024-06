Girona prohibeix llançar petards a menys de 200 metres de centres de gent gran i zones per a gossos durant les revetlles

Girona ha limitat l'ús de petards durant les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere per garantir que celebracions "segures i inclusives". Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, la principal novetat enguany és que no es podran llançar petards a menys de 200 metres de centres assistencials i residències de la gent gran ni de les zones d'esbarjo per a gossos o centres de residència i de venda d'animals. Tampoc es podrà usar pirotècnia en un perímetre de 50 metres d'on se celebrin sopars i balls. El consistori ha fixat uns dies i un horaris per a petards per garantir el descans de tothom i es poden llançar entre les sis de la tarda i les dues de la matinada el 23 de juny i entre les sis de la tarda i mitjanit els dies 21, 22, 24 i 28.

Amb aquestes mesures noves, el consistori pretén garantir unes celebracions segures i inclusives: "Com a ciutat hem d'avançar cap a festes que respectin cada cop més totes les persones i també els animals i per això demanem que aquests dies s'utilitzi pirotècnia de baixa intensitat. Alhora, treballem per un model de revetlla de Sant Joan compatible amb el dret a la tranquil·litat de la gent gran, les persones neurodivergents, amb sensibilitat auditiva o els animals", ressalta la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez.

Davant la proximitat d'aquestes festes que comporten l'encesa de focs i el llançament de petards a la via pública, l'Ajuntament de Girona ha regulat la venda i ús d'aquests productes. Enguany no es poden llançar petards a menys de 200 metres de centres per a la gent gran ni d'espais d'esbarjo o residència ni a menys de 50 metres de les zones on se celebrin sopars i balls.

Igual que altres anys, i per minimitzar riscos d'incendi o d'accidents, tampoc es pot utilitzar pirotècnia a tocar de zones forestals ni en balcons o finestres; col·locar-los dins de totxanes, ampolles o qualsevol recipient que pugui provocar un perill i usar globus o fanals que ascendeixen amb aire calent procedent de la combustió d'espelmes, alcohol o altres.

D'altra banda, per garantir el descans de tothom i en especial de les persones autistes i altres sensibilitats, l'Ajuntament limita l'ús dels petards que emeten soroll. Es poden llançar el diumenge 23 de juny, durant la revetlla de Sant Joan, des de les sis de la tarda fins a les dues de la matinada i els dies els dies 21, 22, 24 i 28 de juny entre les sis de la tarda i mitjanit.

A més, l'Ajuntament de Girona recomana no llançar els trons F3 amb més d'1,6 grams de contingut net explosiu (NEC). Es tracta d'artificis de pirotècnia de perillositat mitjana. L'objectiu del consistori és prohibir aquest tipus de producte l'any que ve per avançar cap a una ciutat més segura i inclusiva.