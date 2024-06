Tanquen un taller il·legal a Vilablareix que abocava residus al clavegueram

Els Mossos d'Esquadra han clausurat un taller il·legal a Vilablareix que abocava residus directament al clavegueram i que, a més, tenia la llum punxada. El passat 10 de juny els agents van rebre un avís que en aquest establiment s'estaven abocant residus directament a la via pública. Quan efectius de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) va arribar al taller, va comprovar que de la porta de la nau en sortia un líquid verdós que anava directament a un embornal del sistema de clavegueram. Davant de les sospites, els agents van inspeccionar el taller i van demanar la documentació al propietari.

En les comprovacions posteriors, els policies van veure que l’home no tenia llicència per operar, però també van descobrir que havia punxat la llum directe de la xarxa sense tenir cap mena de comptador. A més, els Mossos també es van trobar amb més de 25.000 litres d’oli de motor que estaven emmagatzemats de manera precària i amb diverses fuites per on s’escapava el líquid. Posteriorment, els agents van saber que l’Ajuntament de Vilablareix havia fet diversos requeriments al propietari per tal que regularitzés el taller i, al comprovar que tot seguia igual, els Mossos van decidir clausurar cautelarment la nau industrial, que feia la funció de taller.

A més, els policies van denunciar penalment el responsable per tenir la llum punxada de la xarxa, fet que comporta un presumpte delicte de defraudació de fluid elèctric. A més, també es van instruir diligències pel fet de tenir un taller sense llicència i per la mala gestió dels residus.