Geis avisa: "No vull per al govern de Girona el mateix que he viscut amb el de la Generalitat"

La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha rebatut els discursos turismofòbics del "no sense alternativa" i ha reclamat abordar aquest debat "amb voluntat d'entesa, dades i rigor". Durant una conferència en què ha passat balanç del primer any a govern, Geis ha assegurat tenir el convenciment que Girona està "en una cruïlla" i que és ara quan cal afrontar els reptes "per convertir-la en una ciutat europea de referència a deu anys vista". Això sí, la vicealcaldessa ha assegurat que cal que Girona avanci "a una velocitat". I aquí, no s'ha estat de fer una clara advertència a Guanyem. "No vull per al govern de la meva ciutat el que he viscut a la Generalitat, però tampoc ens hi mantindrem si es creuen les línies que he expressat", ha afirmat.

Coincidint amb el primer aniversari del govern Guanyem-Junts-ERC a l'Ajuntament, la vicealcaldessa ha pronunciat la conferència 'Centrats en Girona', on ha passat balanç d'aquest any i ha encarat els reptes de futur. D'entrada, Gemma Geis ha defensat l'aposta pel pacte sobiranista, que respon "a l'estil gironí de fer política". És a dir, "pensar en la ciutat" i complir allò a què JxCat s'havia compromès en campanya.

La vicealcaldessa ha recordat que, després d'un resultat "fragmentat" al 28-M, l'opció d'anar a l'oposició i de "votar a tot que no, dient que no hi ha projecte de ciutat i que tot és un desastre" era la "més fàcil". Però que haver pogut bastir l'acord programàtic de 64 punts amb Guanyem i ERC, on Junts no ha renunciat a les seves "línies vermelles", els ha permès "ser útils a la ciutat".

"Molts dies preferim marxar a casa emprenyats, però sabem que condicionem el govern i treballem amb la nostra gestió per a la ciutat", ha afirmat Geis. I ha afegit: "En aquest any he vist que hi ha uns valors que per a nosaltres són innegociables; i que per a la majoria dels gironins, també".

La vicealcaldessa, però, no ha amagat que li preocupa el discurs turismofòbic que s'ha instal·lat a determinats sectors de la ciutat. De fet, creu que "és injust" i que allò que el guia és "la manca de rigor". "Girona és reconeguda pel seu turisme de qualitat, absolutament diferenciat de pràctiques d'altres ciutats", ha afirmat, posant com a exemple les Canàries -on el turisme representa el 35% de l'economia- o bé Venècia, on hi ha "arribada de creueristes tot el dia".

"Estem en una cruïlla"

Per això, Gemma Geis subratlla que el debat sobre el turisme a Girona s'ha d'abordar "des de la voluntat d'entesa, amb dades i rigor". "És la primera vegada que ho expresso, però tinc el convenciment que estem en una cruïlla, on la capacitat d'abordar els reptes i les problemàtiques ens pot posicionar com una ciutat europea de referència a deu anys vista o bé una ciutat que no ha sabut aprofitar amb intel·ligència les oportunitats", ha dit.

Per això, la vicealcaldessa ha denunciat "les pintades i insults" contra botigues de ciclisme i altres negocis del Barri Vell, dient que són "accions absolutament condemnables" que posicionen Girona com "una ciutat que no aborda els problemes de manera raonable". "La ciutat es construeix sobre el consens, la voluntat de les majories, la centralitat en les polítiques i l'abordatge dels problemes amb les solucions, sempre i quan predominin les visions positives i amb debat", ha afirmat Geis.

"El no sense alternativa ens porta, una altra vegada, a la Girona grisa i negra, a la qual segurament cap de nosaltres vol tornar", ha dit la vicealcaldessa. I aquí, Geis també ha apostat per quina ha de ser la visió que ha de tenir-hi el govern. "Volem una Girona que avanci a una velocitat", ha posat en relleu la vicealcaldessa.

"No vull el mateix que he viscut a la Generalitat"

Geis ha assegurat que els sis regidors de Junts volen ser "la centralitat per governar per a tothom i amb la mà estesa". "Tenim voluntat de governar, la capacitat de gestió, el compromís de ser útils i la convicció en les nostres propostes; el nostre programa és diferent, i la nostra manera de gestionar també", ha afirmat la vicealcaldessa.

I aquí, sense esmentar directament Guanyem -però en una clara referència velada- la vicealcaldessa ha llançat un dard a la formació que ostenta l'alcaldia de la ciutat. "He comprovat que allò que es diu a l'oposició i en campanya, després quan governes es veu a la realitat; o bé que quan es deia, ja se sabia que era per guanyar vots i difícil de complir", ha afirmat.

En aquest punt, Geis també ha fet una advertència als seus socis a l'Ajuntament. "Soc sincera; no vull per al govern de la meva ciutat el mateix que he viscut amb el de la Generalitat", ha afirmat (en referència al trencament que es va viure entre ERC i JxCat, i que va comportar la seva sortida com a consellera d'Universitats). I tornant a l'Ajuntament de Girona, ha assegurat: "Però tampoc ens mantindrem al govern si es creuen les línies que he expressat".

Pressupostos, seguretat, residus i mobilitat

Durant la conferència, que s'ha fet a l'Auditori de La Mercè, la vicealcaldessa també ha avançat quins són els deures que es fixa per a aquest segon any de mandat. La majoria dels quals interpel·len directament Guanyem (perquè són àrees que gestionen els vuit regidors de la formació municipalista).

D'entrada, Gemma Geis ha volgut parlar de com ha de ser el pressupost per al 2025. Ha dit que el seu objectiu és que els comptes estiguin marcats per "la contenció en l'augment de la pressió fiscal" i ha avançat que també cal introduir "mesures d'equitat" per a les persones que viuen soles "o els comerços que generen residus desiguals".

La vicealcaldessa, però, no s'ha estat de criticar que la llei estatal que regula el finançament dels consistoris "escanya" els ajuntaments. "Ens trobem amb les mans lligades i no podem fer front a les noves necessitats", ha lamentat.

Relligant pressupost amb seguretat -una altra de les prioritats- Gemma Geis també ha dit que, l'any vinent, Junts insistirà perquè els comptes permetin incrementar els efectius de la Policia Municipal i obrir la nova comissaria de Santa Eugènia. "Per nosaltres, aquest és un element de control i seguiment important del pacte de govern", ha afirmat.

"Volem una ciutat de Girona segura, i per això ens pronunciem alt i cal en favor de l'expulsió dels multireincidents que cometen delictes, la no permissivitat davant les ocupacions delinqüencials i la lluita contra el tràfic de drogues", ha continuat la vicealcaldessa. "Cal abordar aquestes problemàtiques sense complexes", ha insistit.

Millorar el porta a porta

Com a tercer eix per a aquest segon any, Junts es marca millorar el desplegament del contracte de neteja i recollida de residus. Aquí, com a veïna de Montjuïc, Gemma Geis s'ha referit a les crítiques dels veïns amb el porta a porta, ha dit que ha parlat amb ells i s'ha mostrat oberta a "escolar propostes per millorar" el servei, dient que des de Junts estan "absolutament oberts" a avaluar-les econòmicament i aprovar-les (per exemple, instal·lar contenidors intel·ligents a determinats blocs de pisos del barri).

"Crec que caldria haver explicat millor amb dades i més cuina, amb reunions amb els veïns, el nou sistema de recollida", ha afirmat la vicealcaldessa. "Més dades i més justificació, perquè allò que perseguim és no incrementar els costos de la gestió de residus que paguem entre tots", ha afegit.

En paral·lel, Gemma Geis també ha admès que "la ciutat s'ha de veure endreçada i cuidada". Per això, ha apostat per millorar els treballs de poda, la retirada de males herbes i el control de plagues. Entre els llocs on cal actuar "al més avisat possible" hi ha situat el Parc de les Pedreres.

Per últim, la vicealcaldessa ha fet referència als objectius que Junts es fixa amb educació, esports i mobilitat. Geis ha recordat que des d'un primer moment van oposar-se al trasllat de part de l'institut Ermessenda i ha afirmat que "cal vetllar" perquè Educació faci realitat el nou edifici a les antigues naus de la fàbrica Simon "el més aviat possible".

També ha defensat que cal posar "fil a l'agulla" per construir un nou pavelló poliesportiu a la ciutat i que, per avançar cap a una mobilitat més sostenible, cal obrir els dos nous aparcaments dissuasius que s'estan construint a Domeny i tirar endavant la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Això sí, fent que la seva "configuració sigui sensible amb els usos i la mirada del comerç".

Passar comptes

Durant la conferència, Geis també ha aprofitat per "passar comptes" de quina ha estat la tasca que han fet els regidors de Junts a l'Ajuntament de Girona durant aquest primer any de mandat. A més d'ella, Xavier Aldeguer, Núria Riquelme, Lluís Martí, Maria Àngels Planas i Sílvia Bosch. La vicealcaldessa els ha esmentat un a un i ha desgranat alguns dels projectes que s'han tirat endavant. Per exemple, treballar per tirar endavant el nou Campus de Salut i haver creat el "Hub Girona Innovació, Salut i Turisme"; avançar en l'obertura dels nous locals socials a l'Eixample, Montjuïc, Vista Alegre i Sant Narcís o impulsar el català.

De l'urbanisme de proximitat, Geis ha destacat que treballa "colze a colze" amb el regidor de l'àrea, Lluís Martí, per millorar la Rambla. I aquí, també s'ha aturat un moment per fer referència al topall dels pisos turístics que es va aprovar a inicis de mandat. "M'agradaria assenyalar que la regulació és la que van iniciar l'anterior equip de govern; no es van produir canvis significatius en l'aprovació final", ha puntualitzat.

Sobre la regidoria de Contractació i Patrimoni, Geis ha destacat haver engegat un nou protocol de clàusules climàtiques i ambientalment sostenibles per les licitacions que faci el consistori. I ha subratllat, també, que des d'aquesta àrea també s'està tramitant la compra de disset pisos "per incrementar el parc d'habitatge assequible a la ciutat".

De la regidoria de Benestar Emocional, la vicealcaldessa n'ha posat en relleu haver iniciat l'Espai Calma a les Fires de Girona (una iniciativa que, segons ha dit, s'estendrà a la resta de fires de Catalunya). Per últim, en referència a l'àrea que ella porta, la de Promoció Econòmica, Gemma Geis ha destacat les accions que s'han fet per "enfortir el comerç" -amb diferents campanyes-, les millores al mercat del Lleó i el dibuix de com ha de ser-ne el nou edifici, el projecte 'Menja't Girona' o l'última edició del 'Temps de Flors' (adaptada a la sequera i on s'han fet servir menys de 400 litres d'aigua).

"La Girona del futur i la gestió municipal haurà de ser així; avançar-se a la incertesa i innovar", ha afirmat Gemma Geis. A la conferència a La Mercè hi han assistit diferents càrrecs del partit. Entre d'altres, la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretari d'organització del partit, David Saldoni, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.