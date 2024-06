L'Ajuntament de Girona millorarà els passos de vianants de la rotonda de Lluís Pericot i del carrer d’Álvarez de Castro i n’adequarà l’accessibilitat. En el primer cas, s’actuarà als passos zebra de les cruïlles amb els carrers del Marquès de Caldes de Montbui, de la Riera Bugantó i de l’avinguda de Lluís Pericot, i, en el segon cas, es faran obres als encreuaments amb la Gran Via de Jaume I, el carrer de Ferran Agulló i el carrer de Barcelona.

“Mantenir en condicions els passos de vianants ens permet aprofundir en fer una ciutat més accessible i més agradable per a les persones”, ha ressaltat la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l’Ajuntament, Cristina Andreu Displàs.

Les obres dels passos de vianants de la rotonda de Lluís Pericot venen motivades per deteriorament de la calçada, provocat tant pel pas dels anys com pel pas elevat de vehicles per aquest punt. A més, la resta del paviment de la rotonda està desgastat i s’aprofitaran els treballs per reparar-lo.

L’actuació en els passos zebra del carrer d’Álvarez de Castro és provocada per l’estat malmès de les llambordes, ja que hi circulen de forma continuada vehicles de gran tonatge –especialment busos . A més, les compactacions irregulars de rases realitzades per diferents serveis han provocat deformacions a tot l’àmbit del carrer. En el marc dels treballs de reparació, se substituiran les llambordes per asfalt per evitar les irregularitats en el terreny.

Tant a Alvarez de Castro com a la rotonda de Perticot hi ha hagut caigudes de vianants i de motocicletes.

El pressupost de licitació de les dues obres és de 84.282,33 euros i, un cop adjudicades i aprovada l’acta de replanteig, el termini d’execució serà de tres mesos.