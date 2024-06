L’Ajuntament de Girona col·loca la reixa noucentista de l’antic edifici d’Els Químics

L’Ajuntament de Girona ha col·locat la reixa noucentista de l’antic edifici d’Els Químics, una obra dels germans Busquets, a l’antiga xemeneia de la fàbrica.

L'alcalde Lluc Salellas, amb el regidor de cultura, Quim Ayats i l'arquitecte Joaquim Bover, han inaugurat l'element aquest dimecres al matí.

La fàbrica Industrias Químicas y Tartáricas SA, coneguda com Els Químics i propietat de la família Ensesa, va estar activa des del 1919 fins al 1989. L'any 2001 es va procedir al seu enderroc i es va canviar l’ús industrial dels terrenys per a ús residencial per facilitar el creixement urbà de la ciutat. Actualment en aquest espai hi ha diferents habitatges.

Els Químics s'identificava, entre altres símbols, per la seva imponent xemeneia i per un rètol amb forma de reixa, d'estil noucentista, realitzada pels germans Busquets al voltant del 1920, on figurava el nom de l'empresa. Aquesta peça va ser recuperada amb motiu de l'enderroc de l’edifici de la fàbrica per l'arquitecte Joaquim Bover Busquet, qui va donar la peça a l’Ajuntament de Girona el 2021 amb la voluntat que s’instal·lés a la xemeneia de la fàbrica.

Un cop l’element ha estat restaurat per part de l’artista Joan Pibernat Tornabell, el consistori ha instal·lat aquest element patrimonial al peu de la xemeneia d’Els Químics, darrer vestigi de la fàbrica. La reixa, un objecte artístic, va acompanyada per una placa que el mateix Ajuntament va instal·lar en el marc de l'homenatge a les 16 persones acomiadades el 17 d'abril de 1962, realitzat el 30 d'abril de 2022, i promogut per la Comissió Popular dels 16 d’Els Químics.