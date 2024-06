Menors gironins que han comès delictes milloren la seva reinserció ensinistrant gossos abandonats

Afavorir la reinserció i millorar les habilitats socials creant vincles amb gossos abandonats. Aquest és l'objectiu d'un programa pioner que han engegat la Policia Municipal de Girona i el Departament de Justícia. La iniciativa permet que menors que han comès delictes aprenguin valors com la disciplina, l'autocontrol o el treball en equip ensenyant nocions d'obediència bàsica als animals (que ells mateixos han escollit). El curs dura vint hores, repartides en diverses sessions, i en aquesta primera edició hi han participat tres joves. "Al principi pensava que seria un avorriment, però ha acabat essent una experiència bastant única; no havia tingut mai contacte amb gossos abans i ara, si pogués, l'adoptaria", explica un dels nois.

"Seu", "Quiet", "Gira" o "Saluda". Són algunes de les ordres que els tres joves donen als gossos que els acompanyen. Han anat a passejar-los al parc de les Ribes del Ter, i aprofitant que és l'últim dia del curs, repassen aquelles nocions d'obediència que han ensenyat als animals.

Els acompanya un agent de la unitat canina de la Policia Municipal de Girona, que els explica com han de tractar els gossos perquè els facin cas. Sobretot, els recorda que la regla bàsica és que els hi transmetin tranquil·litat. I al final, l'obediència té premi: perquè cada cop que el gos els obeeix, l'amanyaguen i li donen un tros de salsitxa.

Fa deu dimarts que, durant dues hores, aquests joves ensinistren els gossos que ells mateixos han escollit del centre d'acollida d'animals. Els tres nois tenen una mesura judicial imposada (llibertat vigilada, tasques socioeducatives o prestacions en benefici de la comunitat) que compleixen en medi obert; és a dir, que s'estan amb la seva família. Per primera vegada, participen en un programa pioner a Catalunya, que han impulsat la Policia Municipal i el Departament de Justícia amb l'objectiu d'afavorir la seva reinserció.

Ensenyar nocions d'obediència a aquests gossos abandonats ajuda els menors a aprendre valors com l'empatia, l'esforç o el treball en equip. I de retruc, això també permet que els nois millorin tant el seu autocontrol com les habilitats socials.

"Allò que més m'ha agradat és poder ensinistrar els gossos amb els meus companys; m'ho he passat bastant bé amb ells, i al final ha estat una experiència gratificant", admet un dels joves. En el seu cas, ell va escollir un gos de raça 'beagle', a qui ha posat de nom 'Exta'. "Durant els primers dies, els animals estaven molt inquiets i no ens feien cas; però mica en mica, i amb l'ajuda del policia, els hem pogut ensinistrar, fer-los asseure i que saludin", concreta.

De fet, ara que s'acaba el curs, aquest jove admet que ha canviat del tot la seva visió sobre la iniciativa. Perquè si al principi es pensava que seria "un avorriment", ara desitja poder adoptar el gos. "Li he agafat estima, perquè també m'ha portat a estar millor amb mi mateix i a conèixer més els meus sentiments", explica.

"Treball, constància i dedicació"

L'agent Narcís Romero, de la unitat canina de la Policia Municipal, és qui ha tutoritzat els tres joves. Explica que ensinistrar gossos abandonats ha permès als joves adonar-se que "si les coses es fan bé, els animals es comporten; però si es fan malament, es descontrolen".

Romero explica que, a l'hora d'escollir els animals, es van buscar aquells gossos abandonats que precisament "no feien cas" però que tampoc eren agressius. "Eren semblants a una cabra de muntanya, perquè no tenien pautes ni ordre; però a través del treball, la constància i la dedicació hem aconseguit socialitzar-los", concreta el policia. També, incidint en què, a l'hora d'interactuar amb els gossos, allò que cal d'entrada és "conèixer-los interiorment" i saber com tranquil·litzar-los.

Les imatges del curs pioner a Girona amb menors que han comès delictes per ajudar-los a reinserir-se / ACN

Narcís Romero explica que, gràcies a aquest programa, els joves han pogut trencar estereotips i apropar-se també a la tasca que porta a terme la policia. "Són nois que tenen molt de potencial i aptitud per fer allò que es proposin", subratlla. "Si volen, alguns podrien acabar essent policies", hi afegeix.

"Tenir una oportunitat"

El director dels serveis territorials de Justícia a Girona, Sergi Palomeras, posa en relleu els valors que aquest programa transmet als joves. "Els permet treballar la perseverança i tenir una actitud positiva a través de l'ensinistrament; i això també els ajuda a poder endreçar la seva vida i tenir una oportunitat", afirma.

El programa pioner s'ha batejat amb el nom de 'KANèctat'. Ara, després d'aquesta primera edició, la voluntat tant de l'Ajuntament de Girona com del Departament de Justícia és poder-lo ampliar a més joves. I també, estendre'l a d'altres municipis. "Són ciutadans que han comès alguna falta, però que tenen dret a reparar-la per poder tirar endavant; per això, les complicitats amb entitats del territori i amb els ajuntaments seran bàsiques", explica Palomeras.

"Per millorar la convivència és imprescindible apostar per polítiques que vagin més enllà del simple càstig, i que sobretot busquin la reinserció de les persones que han de complir una mesura judicial", afirma al seu torn la regidora de Seguretat de Girona, Sílvia Aliu. "Amb aquesta iniciativa, podem facilitar noves oportunitats per a aquests menors, i que puguin recuperar els seus projectes de vida dins la societat", hi afegeix.

Afavorir les adopcions

En paral·lel, després de seguir el curs, els gossos ensinistrats també tenen més possibilitats de ser adoptats. "Des de l'àrea de Benestar Animal aquest tipus d'iniciatives són clau, perquè aporten un benefici mutu", destaca la regidora de Ciutat Que Cuida, Gemma Martínez.

Actualment, al centre d'acollida d'animals de Girona hi ha uns 30 gossos. D'aquests, Martínez explica que n'hi ha 25 que podrien adoptar-se, però que necessiten "un treball previ"; sobretot, per ajudar-los a vèncer les pors (ja que n'hi ha que han patit maltractaments o bé l'abandonament els ha afectat).

"Aquest programa els aporta un efecte reparador i de millora; els permet sortir a passejar, els ajuda a modular el seu comportament, a superar la por a les persones i a agafar confiança", concreta la regidora. "I tot això també augmenta i millora les seves oportunitats d'adopció", conclou.