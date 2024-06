El PSC diu que el "sobrecost" de la neteja a Girona "no es nota per enlloc"

El grup municipal PSC-Girona pel Canvi ha expressat la seva profunda preocupació pels problemes que han sorgit en la implantació del nou contracte de neteja adjudicat a l'UTE FCC Arema Girona. La seva portaveu, Sílvia Paneque, ha denunciat “la manca de previsió i la deficient gestió del servei”, i ha presentat diverses propostes “per revertir la situació i garantir un servei de neteja eficient i just per a tots els ciutadans de Girona”.

La regidora Bea Esporrín ha explicat que “el 2011, es va adjudicar el contracte de recollida d'escombraries i neteja viària a l'empresa FCC SA per 93 milions d'euros. Aquest contracte va crear la societat mixta SERMUNEGISA. El novembre de 2020, el contracte amb SERMUNEGISA va acabar sense pròrroga, deixant el servei en incertesa. Després de diverses pròrrogues, el juliol de 2022 es va adjudicar un nou contracte a l'UTE FCC Arema Girona per 168 milions d'euros”.

Problemes en la implantació

La regidora Bea Esporrín ha fet una valoració de tot el procés: “Hem detectat una manca absoluta de previsió i planificació en la implantació del nou contracte. S'han utilitzat tanques provisionals per marcar els punts de recollida, no s'han instal·lat tòtems ni tancaments de fusta adequats, i hi ha hagut errors en el subministrament dels cubells, amb dimensions massa petites per a les necessitats dels veïns”.

El grup municipal del PSC-Girona pel canvi a l'Ajuntament de Girona també considera que la recollida porta a porta s'ha implantat en barris amb una combinació de cases unifamiliars i blocs de pisos, molts dels quals amb població envellida i sense ascensors, complicant enormement la gestió dels residus per part dels residents. Els casos rellevants que s’han detectat són a Palau (Jocs Olímpics), Montjuïc (comunitats Montjovi i Camp d’Or) i Germans Sàbat (Josep Ma Prat).

A més, els socialistes han afirmat que la taxa d'escombraries ha augmentat significativament, mentre que el servei ha empitjorat. “S'ha creat una desigualtat en els serveis oferts segons si es tracta d'un pis o una casa, la qual cosa és inacceptable” ha apuntat la regidora Bea Esporrín.

Propostes de Millora

Els socialistes han proposat diferents millores per redreçar la situació que es viu a la ciutat amb les escombraries. “Proposem buscar mecanismes de control i seguiment del servei per compensar l'externalització, incloent-hi una revisió exhaustiva de la contractació de la plantilla i també és imprescindible ajustar la taxa d'escombraries al servei real ofert i al nombre de residents per habitatge, tal com ja vam proposar a les ordenances fiscals de 2024” ha afirmat Esporrín.

“Cal definir millor on implementar el sistema porta a porta i on instal·lar contenidors intel·ligents, prioritzant els contenidors per als blocs de pisos i el porta a porta per a les cases unifamiliars. És necessari realitzar un estudi de ràtios cases-pisos per barri i secció. També proposem ajustar el contracte per millorar la freqüència de recollida de la fracció orgànica, especialment en zones amb una alta densitat de població” ha afegit.

Conclusions

Sílvia Paneque ha estat clara en la seva valoració: "La situació actual és insostenible. Des del PSC hem denunciat reiteradament les irregularitats en les pròrrogues i la mala gestió del contracte de neteja. És hora de posar fi a aquesta improvisació i assegurar un servei de qualitat per a tots els ciutadans de Girona".

El grup municipal PSC-Girona pel Canvi ha reiterat el seu "compromís amb un servei de neteja eficient, just i transparent".

Sílvia Paneque ha conclòs afirmant que "és essencial garantir un servei de neteja que compleixi amb els estàndards de qualitat que mereix la nostra ciutat. Continuarem treballant per assegurar que aquest nou contracte compleixi amb aquests objectius i per corregir les deficiències actuals".