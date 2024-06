“Aniré fins a casa en bici tota sola”

La Comucleta ha desenvolupat, per segona vegada, la prova pilot Una Bici Més, la qual es desenvolupa també a altres ciutats catalanes. El tercer trimestre del curs 2023/24 s’ha arribat a 396 alumnes, són 18 grups de 6è de primària d’11 escoles de Salt i Girona. La primera edició va arribar a 587 alumnes amb el cofinançament dels municipis.

“Avui per primera vegada aniré fins a casa amb bici tota sola” diu l’Andreea en acabar el taller, “he après a preparar el pedal abans de mirar a l’STOP”, “ara sé frenar amb seguretat”, “ja no tinc por d’anar pel carrer, ni de les portes dels cotxes” o “tinc ganes d’anar en bici” son expressions que reflexen com es treballa i com s'aprèn al taller, el qual es desenvolupa un primer matí a l’escola i un segon al carrer, per aprendre a pedalar, a conduir la bicicleta i a circular per la ciutat. Aquest any s’ha afegit la formació a mestres d’escola per a que ho integrin a les seves programacions, aprendre a pedalar i conduir la bicicleta a l’escola.

Les escoles i les famílies estan molt satisfetes i demanen repetir-ho anualment, perquè garanteix la seguretat dels infants que després agafen la bicicleta o el patinet autonomament. "Per mantenir aquest projecte cal el compromís i el cofinançament de les administracions locals i superiors. La primera edició va ser cofinançada pels ajuntaments de Salt i Girona, enguany no", lamenten des de l'associació organitzadora.

La Factoria de Ciclistas, creadora de la metodología Una Bici Més, amb l'aliança de ConBici i Red de Ciudades por la Bicicleta treballen plegades perquè en un futur aquesta proposta siga aplicada a totes les escoles de l’estat tal com recull la LOMLOE. Aquesta prova pilot és un projecte de Biciclot sccl, Escamot sccl, Ateneu Popular de Salt i La Cristaleria amb la col·laboració de la AMB, i amb el finançament del Ministerio de Trabajo i del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya (Economia Social).

La Comucleta és una associació que desenvolupa activitats formatives en mecànica i circulació, un projecte amb la base social al taller mecànic comunitari setmanal a l’Ateneu Popular de Salt. L’entitat forma part de la Factoria de Ciclistas per a desenvolupar la “metodologia Una Bici Más”