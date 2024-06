La Clínica Girona fa 5.000 intervencions del cor en 15 anys

La Clínica Girona commemora el 15è aniversari del servei d’hemodinàmica cardíaca, l’única unitat d’intervencionisme cardíac privada de les comarques de Girona. Des de la seva inauguració l’abril de 2009 pels doctors Joan Bassaganyas i Martí Puigfel, el servei ha dut a terme més de 5.000 procediments invasius. Actualment, la unitat es divideix en dues seccions: la unitat d’hemodinàmica cardíaca, sota la direcció de Joan Bassaganyas i Martí Puigfel, i la unitat d’arrítmies cardíaques, dirigida per Josep Brugada i Maria Emilce Trucco.

La unitat d’hemodinàmica ha fet coronariografies diagnòstiques en pacients amb dolor toràcic, cardiomiopaties i estudis de precirurgia cardíaca. També ha tractat l’angina i l’infart de miocardi mitjançant angioplàsties coronàries amb col·locació d’stents farmacoactius de darrera generació, angioplàsties amb baló amb fàrmac, i tractament per lesions extremadament complexes. A més, ha efectuat implants de vàlvules cardíaques sense necessitat de cirurgia, reparacions de la vàlvula mitral amb catèter sense cirurgia i reparacions de defectes estructurals del cor sense cirurgia.

Pel que fa a la unitat d’arrítmies, es fan estudis invasius i no invasius per diagnosticar l’origen de les síncopes i les palpitacions. S’ofereix tractament amb catèter de les diferents taquicàrdies i arrítmies cardíaques. També s’implanten tota mena de dispositius cardíacs com monitors cardíacs subcutanis o marcapassos. La unitat és pionera en la utilització de nova estimulació fisiològica i de marcapassos i desfibril·ladors sense cables.

La unitat està equipada amb tecnologia puntera i compta amb aparells d’imatge cardíaca, radioscòpia i ecocardiogrames entre d’altres. També hi ha el suport de cirurgia cardíaca del Dr. Alberto Castro i un equip de personal d’infermeria i auxiliar tècnic especialitzat. El principal objectiu és poder dur a terme procediments d’alta complexitat a través de la cardiologia invasiva.