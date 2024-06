Condemnat a 14 anys i mig de presó per entrar al pis de l'exdona a Girona, violar-la i atacar el xicot amb un ganivet

L'Audiència de Girona ha condemnat a 14 anys i mig de presó l'acusat que va entrar al pis de l'exdona a Girona, la va violar i va atacar el seu xicot amb un ganivet. Els fets van passar el 13 de març del 2022. La sentència dona plena credibilitat al relat de la víctima -al judici, ell es va limitar a negar-ho tot- i conclou que, més enllà de la seva declaració, hi ha tot un seguit de proves que avalen tant l'agressió sexual com les amenaces prèvies que el processat va fer a la dona. A més de la pena de presó, el tribunal condemna el processat a pagar multes per valor de 4.350 euros pels diferents delictes, li prohibeix acostar-se a menys de 200 metres de la víctima durant 19 anys i mig i li imposa gairebé 10.700 euros d'indemnització.

Els fets que ara l'Audiència ha sentenciat van tenir lloc el 13 de març del 2022. L'acusat, un home brasiler, havia mantingut una relació sentimental amb la víctima durant tres anys i tenien un fill en comú. Quan va saber que la dona tenia un altre xicot, el processat es va encabritar i, aquell dia li va enviar diferents missatges amenaçadors al mòbil.

La sentència recull que, cap a les cinc de la tarda, l'acusat es va presentar a l'edifici on vivia la seva exdona i va trucar repetidament a diversos intèrfons fins que va aconseguir que algun veí l'obrís. Es va plantar a la porta del pis i, quan la dona la va entreobrir -perquè hi estava donant puntades de peu- l'acusat va entrar d'una revolada a dins l'habitatge.

Allà va amenaçar el xicot de la víctima brandant un ganivet de cuina, va forcejar amb ell i li va acabar donant un cop de puny a l'ull. L'home va aprofitar un moment de descuit de l'agressor per fugir del pis, i va ser aleshores quan l'acusat va començar a agredir la seva exdona. La va amenaçar, la va fer anar per terra i la va acabar agredint sexualment (introduint-li com a mínim un dit a la vagina).

Durant el judici, que es va celebrar a la secció quarta, la dona va relatar que el processat estava "molt alterat i nerviós". Va ser una amiga seva, a qui prèviament havia trucat, qui va poder socórrer-la. Abans no arribessin els Mossos d'Esquadra i se l'enduguessin detingut, a més, la sentència recull que l'acusat va amenaçar amb calar foc al pis (i que, fins i tot, va arribar a obrir la clau perquè s'escapés el gas).

Davant del tribunal, el processat es va limitar a negar totes les acusacions. Va assegurar que en cap moment va agredir la dona físicament ni sexual, va dir que el xicot s'havia colpejat accidentalment l'ull amb el rellotge que portava al canell quan intentava parlar-hi i també va negar haver enviat els missatges amenaçadors al mòbil de la víctima.

L'Audiència de Girona, però, no es creu res de la seva versió i dona plena credibilitat al relat dels fets que va fer l'exdona. La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Adolfo Garcia Morales, subratlla que la declaració del processat no té "cap mena de valor" i que les explicacions que va donar davant la sala van ser "francament deficients".

Credibilitat "perfecta"

Per contra, la sentència recull que la declaració de la víctima "no ha tingut cap contradicció essencial o nuclear" a l'hora de relatar tant les amenaces com l'agressió sexual. "Es més, hem de dir que des del punt de vista de la credibilitat, ha estat perfecta: sense alts i baixos ni emocions desmesurades, explicant tots els successos amb detalls i sense aportar elements que els exagerin", subratlla el tribunal.

Però més enllà d'això, a l'hora de decantar la balança, l'Audiència de Girona també recull que hi ha tant diferents proves com testimonis que reforcen el relat de la víctima. Entre aquests, el de l'amiga que la va socórrer o els dels mossos que van personar-se al pis i van detenir l'acusat (i que van confirmar que, després d'entrar a l'habitatge, el processat també va dedicar-se a trencar diversos objectes que hi havia a l'interior).

A més, el tribunal subratlla que els whatsapp amenaçadors que l'acusat va enviar a l'exdona confirmen les seves intencions. Perquè als missatge li deia que "era una desgraciada" i que aniria al pis "a calar foc". Més enllà d'això, sobretot, l'Audiència també es remet als diferents informes mèdics que proven les lesions -en especial, les de la zona íntima- i que permeten corroborar que l'acusat va colpejar i agredir sexualment la seva exdona. "Tenim nombroses dades objectives que ens confirmen que la tesi de la víctima és realment allò que va passar", afirma la sentència.

Fins a set delictes

La sentència de l'Audiència de Girona condemna el processat per tot un reguitzell de delictes; en concret, fins a set de diferents. A més del d'agressió sexual amb penetració, el tribunal també el condemna per violació de domicili, dos delictes d'amenaces greus, lesions lleus en l'àmbit de la violència de gènere, danys lleus i un delicte lleu de vexacions injustes.

En el cas de l'agressió sexual, un delicte d'amenaces lleus i el de violació de domicili, el tribunal aplica a l'acusat un agreujant de parentiu (perquè ell i la víctima havien mantingut una relació sentimental). En global, la sentència li imposa una pena de 14 anys i mig i l'obliga a pagar multes per valor de 4.350 euros pels diferents delictes.

A més de la presó, l'Audiència prohibeix al condemnat la tinença i l'ús d'armes durant 3 anys, l'inhabilita per exercir la pàtria potestat durant 6 anys i l'obliga a no poder-se acostar a menys de 200 metres de la seva exdona durant 19 anys i mig. Per últim, li imposa passar-se 5 anys en llibertat vigilada un cop surti de la presó.

En matèria de responsabilitat civil, el tribunal imposa al condemnat el pagament d'una indemnització de 10.691,44 euros. La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un termini de deu dies.