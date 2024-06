La jutge deixa en llibertat el detingut relacionat amb la dona trobada morta a Salt però li retira el passaport

La jutge ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars al detingut relacionat amb la dona d'uns 40 anys trobada morta aquesta setmana a Salt.

L'arrestat aquest dimecres pels Mossos d'Esquadra a Salt, un home de 52 anys i sense antecedents policials, ha passat aquest dijous al matí a disposició judicial. El detingut ha contestat només a preguntes de la seva defensa, informa el TJSC.

La magistrada ha acordat la llibertat provisional, però li ha imposat unes mesures cautelars com són compareixences al jutjat, retirada de passaport i prohibició de sortida del territori.

La causa està oberta per un delicte d'omissió del deure de socors. Aquest és el delicte que li atribueixen els Mossos d'Esquadra després d'arrestar-lo en ser captat per les càmeres de vigilància de la zona traslladant el cadàver fins a tocar el passeig dels Països Catalans.

D'altra banda, encara falten els resultats de les anàlisis toxicològiques de l'autòpsia per aclarir les causes de la mort de la dona, ja que encara no està clar. El que apunten els investigadors és que la dona podria haver mort de sobredosi.