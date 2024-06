La UdG organitza el 10è congrés Living Knowledge sobre el compromís comunitari

La Universitat de Girona (UdG) és l’encarregada d’organitzar la 10a edició del congrés Living Knowledge que tindrà lloc del 26 al 28 de juny del 2024 a l’Aula Magna Modest Prats (església de Sant Domènec) al Campus Barri Vell.

A l’entorn de la temàtica “Construir i mantenir el compromís comunitari de les pròximes generacions” (Building and sustaining next generation engagement), el congrés aplegarà més de 250 investigadors, professionals, experts i estudiants d’arreu del món interessats en la ciència ciutadana i les “science shops” i la UdG i la Fundació Girona Regió del Coneixement visibilitzaran el seu compromís comunitari i la ciència amb i per a la societat.

En aquesta 10a edició del congrés, que se celebra a Catalunya per primer cop, s’hi tractaran aspectes com les noves tendències de la ciència ciutadana, la col·laboració en un futur pròxim entre ciència i societat, la integració del compromís comunitari en la docència o els reptes socials en la recerca. Durant tres dies, els congressistes gaudiran de tallers metodològics, seminaris, sessions temàtiques, exposicions de recerca, storytelling, bones pràctiques i pòsters per a abordar la col·laboració entre ciència i societat.

La Living Knowledge Network és una xarxa d’entitats involucrades en la participació pública i la recerca i la innovació, així com organitzacions implicades en Science Shops, entitats que ofereixen suport independent i participatiu a la recerca en resposta a les preocupacions expressades per la ciutadania. El terme “ciència” s’utilitza en aquest cas incorporant les ciències socials i humanes, així com les naturals, físiques, d’enginyeria i tècniques.

El programa del congrés d’enguany s’organitza al voltant de vuit àmbits específics: docència, compromís comunitari, futurs líders, superació d’obstacles i barreres, política de participació i finançament, impacte, estratègia i futur. Entre els nou ponents que participaran en les sessions plenàries del congrés destaca la presència catalana de Rosa Arias, Núria Bayó i Ismael Ràfols. A més a més, el fundador i coordinador de la xarxa Living Knowledge, Norbert Steinhaus, hi impartirà una xerrada