Una baralla entre veïns per una barbacoa a Girona acaba amb un ferit per arma blanca a la cara

Una baralla entre veïns per una barbacoa al carrer Lope de Vega de Girona ha acabat amb un ferit per arma blanca a la cara i amb un detingut. Els fets han tingut lloc entre tres quarts de dues i les dues del migdia d'aquest divendres en un bloc on els Mossos sospiten que hi ha ocupes. La víctima ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat posteriorment a un centre hospitalari, on ha rebut punts de sutura. Les lesions que ha sofert han estat de caràcter lleu. La discussió ha acabat al mig del carrer, on el ferit ha quedat sagnant entre dos cotxes. Mossos d'Esquadra i Policia Municipal de Girona han actuat a l'incident i el presumpte agressor, un home de 29 anys, ha quedat detingut.