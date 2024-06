ERC de Llagostera demana millorar el manteniment dels camins rurals

Esquerra Llagostera portarà al proper ple, que se celebrarà el dijous 27 de juny, una moció per reclamar al govern municipal que augmenti la partida pressupostària destinada a millorar la gestió i el manteniment dels camins rurals del municipi, que actualment presenten "un estat de deixadesa".

Així mateix, els republicans també demanen al govern, format per Junts i PSC, que convoquin el Consell de Pagès, un òrgan participatiu impulsat durant l’anterior legislatura que havia de servir per millorar la comunicació i la coordinació entre el món rural i la política municipal.

El portaveu d’Esquerra Llagostera i cap de l’oposició, Eduard Diaz, considera que “és l’Ajuntament qui ha de liderar i sufragar el manteniment i arranjament dels principals camins de pagès”. Diaz afirma que “actualment l’estat dels camins del nostre municipi és preocupant i les queixes dels veïns són constants. Com a oposició hem recollit aquestes demandes en forma de moció per portar-les al ple. La opció que plantegem és que sigui el Consell de Pagès qui decideixi la priorització dels camins a arranjar, ja que ningú coneix el territori com els propis pagesos”.

Estat d'un dels camins de Llagostera. / ERC

Llagostera és el municipi amb més extensió del Gironès i compta amb un total de 181 camins públics inventariats. Assegurar una bon manteniment dels mateixos és vital per assegurar la bona connectivitat dels veïns que hi viuen i també per estar preparats per la temporada estival i les possibles emergències relacionades amb els incendis forestals.

Durant l’anterior legislatura (ERC + CUP) es va augmentar la partida de manteniment de camins de 30.000 euros a 45.000 euros i es va impulsar el Consell de Pagès com una eina participativa per tal que pagesia i veïns i veïnes dels diversos veïnats del municipi tinguessin una via directa i propera per canalitzar les seves demandes a l’Ajuntament.