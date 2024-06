Formen la gent gran de Girona sobre el bon ús dels medicaments

Un centenar de persones grans de Girona d'entre 60 i 90 anys han pogut assistir les darreres setmanes a les tres xerrades que set farmacèutiques d'atenció primària de la província han impartit a diversos centres cívics de la ciutat amb l'objectiu de desmitificar certes creences errònies o falses sobre la medicació i aprendre un ús responsable i adequat dels medicaments per millorar-ne la salut i el benestar. Les xerrades s'han emmarcat en una iniciativa del Palau de Congressos de Girona i la Societat Espanyola de Farmacèutics d'Atenció Primària (SEFAP) perquè el congrés d'aquesta última, que es va fer el mes de maig passat a la ciutat catalana, tingui un impacte social, com a llegat, a la gent gran de Girona.

Aquest tipus d'accions són de gran importància per als socis de la SEFAP ja que permeten educar la població sobre temes rellevants relacionats amb la salut i la medicació, difondre coneixement sobre els riscos de creure en mites relacionats amb la medicació, fomentant una cultura de prevenció i la cura de la salut; i enfortir la relació amb la comunitat, obrint espais de diàleg amb la població perquè els farmacèutics d'atenció primària poden establir una relació més propera amb la comunitat”, afirma Àngels Pellicer, farmacèutica d'atenció primària de la Unitat de Suport a la Prescripció de la Direcció d´Atenció Primària de Girona.

“Molts productes naturals poden interactuar amb la medicació que prenem i provocar efectes no desitjats”, explica Pellicer, que afegeix que també han informat els pacients de la importància de no prendre una dosi doble per suplir una presa oblidada; o que el fet de prendre una dosi més gran d'un medicament no sempre fa que aquest sigui més efectiu. "Sempre s'ha de prendre la dosi més baixa que produeixi l'efecte desitjat i durant el menor temps possible, assegurant-nos de no excedir la dosi màxima diària recomanada al prospecte", argumenta.

La farmacèutica d'atenció primària ha volgut destacar “l'interès” mostrat pels assistents, als quals es va repartir un resum tríptic de la xerrada: “Ens han agraït que les xerrades tinguessin un llenguatge senzill que va facilitar el seguiment i la comprensió. Tant és així que ens van preguntar si faríem més xerrades”. Aquesta última idea, de fet, ja està en marxa, ja que les set FAP participants al projecte estan començant a oferir aquestes xerrades a altres poblacions per estendre el llegat del congrés de la SEFAP a tota la província de Girona.